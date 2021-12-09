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برشلونة يودع دوري الأبطال بخسارة ثقيلة من بايرن ميونيخ .. بنفيكا يخطف بطاقة العبور

ودع فريق برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرًا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2000/2001 إثر خسارته الكبيرة من أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ في ختام دور المجموعات من المجموعة الخامسة للمسابقة.

ووقع على ثلاثية العملاق البافاري كل من، توماس مولر، وليروي سانيه، وجمال موسيالا في الدقائق (34، 43، 62) على الترتيب.

وخطف فريق بنفيكا البرتغالي بطاقة العبور الثانية إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن هزم ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-0، في الجولة الأخيرة من الدور الأول لصالح المجموعة الخامسة مستفيدًا من خسارة برشلونة.

وتقدم بنفيكا بهدف عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 16، فيما أضاف البرازيلي جيلبرتو جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 22.

ورفع بايرن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة، بعد فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات، متفوقًا بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا، الذي رافقه لدور الـ16، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، وبقي دينامو كييف قابعًا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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برشلونة يودع دوري الأبطال بخسارة ثقيلة من بايرن ميونيخ .. بنفيكا يخطف بطاقة العبور
سبق

ودع فريق برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرًا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2000/2001 إثر خسارته الكبيرة من أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ في ختام دور المجموعات من المجموعة الخامسة للمسابقة.

ووقع على ثلاثية العملاق البافاري كل من، توماس مولر، وليروي سانيه، وجمال موسيالا في الدقائق (34، 43، 62) على الترتيب.

وخطف فريق بنفيكا البرتغالي بطاقة العبور الثانية إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن هزم ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-0، في الجولة الأخيرة من الدور الأول لصالح المجموعة الخامسة مستفيدًا من خسارة برشلونة.

وتقدم بنفيكا بهدف عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 16، فيما أضاف البرازيلي جيلبرتو جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 22.

ورفع بايرن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة، بعد فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات، متفوقًا بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا، الذي رافقه لدور الـ16، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، وبقي دينامو كييف قابعًا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
01:56 AM

برشلونة يودع دوري الأبطال بخسارة ثقيلة من بايرن ميونيخ .. بنفيكا يخطف بطاقة العبور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ودع فريق برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرًا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2000/2001 إثر خسارته الكبيرة من أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ في ختام دور المجموعات من المجموعة الخامسة للمسابقة.

ووقع على ثلاثية العملاق البافاري كل من، توماس مولر، وليروي سانيه، وجمال موسيالا في الدقائق (34، 43، 62) على الترتيب.

وخطف فريق بنفيكا البرتغالي بطاقة العبور الثانية إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن هزم ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-0، في الجولة الأخيرة من الدور الأول لصالح المجموعة الخامسة مستفيدًا من خسارة برشلونة.

وتقدم بنفيكا بهدف عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 16، فيما أضاف البرازيلي جيلبرتو جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 22.

ورفع بايرن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة، بعد فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات، متفوقًا بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا، الذي رافقه لدور الـ16، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، وبقي دينامو كييف قابعًا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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