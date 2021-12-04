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أجواء وصور خلابة .. الشرقية تفتح ذراعَيْها للعائلات والزوار ومحبي الشواطئ

تزامنًا مع "إجازة منتصف العام الدراسي وانخفاض الحرارة وتشكيلات السحب"

قادت أجواء المنطقة الشرقية باعتدالها هذه الأيام، متزامنة مع إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجاري، وانخفاض درجات الحرارة التي تراوحت ما بين 18 إلى 25 درجة مئوية على مدار اليوم، مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية، في إقبال العائلات على الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات الطبيعية.

وساعدت أجواؤها المعتدلة على استقطاب المتنزهين وهواة التصوير القادمين من أنحاء المملكة للاستمتاع بشواطئها وحدائقها ومنتزهاتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المعتدلة، التي تعكس نشاط الحركة السياحية بالمنطقة.

ولا يفوت زوار الشواطئ شراء أجود أنواع المأكولات البحرية من الأسماك التي يتم استخراجها طازجة من البحر والاستمتاع بمشاهدتها من خلال التجول في أسواق السمك المنتشرة في المنطقة؛ حيث تشتهر المنطقة بأكبر سوق للأسماك على مستوى دول الخليج، وتقدم للزوار الأصناف المتعددة من الأسماك والروبيان وغيرها من الأنواع الأخرى.

ورسمت المناظر الطبيعية بالمنطقة الشرقية أجواء جميلة وخلابة، امتزجت بنسمات الهواء لتضفي صورة رائعة للواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء وصور خلابة .. الشرقية تفتح ذراعَيْها للعائلات والزوار ومحبي الشواطئ
سبق

قادت أجواء المنطقة الشرقية باعتدالها هذه الأيام، متزامنة مع إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجاري، وانخفاض درجات الحرارة التي تراوحت ما بين 18 إلى 25 درجة مئوية على مدار اليوم، مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية، في إقبال العائلات على الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات الطبيعية.

وساعدت أجواؤها المعتدلة على استقطاب المتنزهين وهواة التصوير القادمين من أنحاء المملكة للاستمتاع بشواطئها وحدائقها ومنتزهاتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المعتدلة، التي تعكس نشاط الحركة السياحية بالمنطقة.

ولا يفوت زوار الشواطئ شراء أجود أنواع المأكولات البحرية من الأسماك التي يتم استخراجها طازجة من البحر والاستمتاع بمشاهدتها من خلال التجول في أسواق السمك المنتشرة في المنطقة؛ حيث تشتهر المنطقة بأكبر سوق للأسماك على مستوى دول الخليج، وتقدم للزوار الأصناف المتعددة من الأسماك والروبيان وغيرها من الأنواع الأخرى.

ورسمت المناظر الطبيعية بالمنطقة الشرقية أجواء جميلة وخلابة، امتزجت بنسمات الهواء لتضفي صورة رائعة للواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
03:51 PM

أجواء وصور خلابة .. الشرقية تفتح ذراعَيْها للعائلات والزوار ومحبي الشواطئ

تزامنًا مع "إجازة منتصف العام الدراسي وانخفاض الحرارة وتشكيلات السحب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قادت أجواء المنطقة الشرقية باعتدالها هذه الأيام، متزامنة مع إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجاري، وانخفاض درجات الحرارة التي تراوحت ما بين 18 إلى 25 درجة مئوية على مدار اليوم، مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية، في إقبال العائلات على الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات الطبيعية.

وساعدت أجواؤها المعتدلة على استقطاب المتنزهين وهواة التصوير القادمين من أنحاء المملكة للاستمتاع بشواطئها وحدائقها ومنتزهاتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المعتدلة، التي تعكس نشاط الحركة السياحية بالمنطقة.

ولا يفوت زوار الشواطئ شراء أجود أنواع المأكولات البحرية من الأسماك التي يتم استخراجها طازجة من البحر والاستمتاع بمشاهدتها من خلال التجول في أسواق السمك المنتشرة في المنطقة؛ حيث تشتهر المنطقة بأكبر سوق للأسماك على مستوى دول الخليج، وتقدم للزوار الأصناف المتعددة من الأسماك والروبيان وغيرها من الأنواع الأخرى.

ورسمت المناظر الطبيعية بالمنطقة الشرقية أجواء جميلة وخلابة، امتزجت بنسمات الهواء لتضفي صورة رائعة للواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات.

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