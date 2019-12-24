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محمد بن عبدالعزيز: جازان في أبهى حللها وستكون مشتى مميزًا بمهرجانها

أمير المنطقة يرعى في 3 يناير المقبل حفل افتتاح المهرجان الشتوي الثاني عشر

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ أن منطقة جازان في هذه الفترة تكتسي أبهى حللها على إطلالة جبالها؛ حيث يسكن الدفء سهولها ويسود الجمال شواطئ فرسان فتجتمع ليكون شتاؤها المميز ومهرجانها الشتوي (12) مشتى مميزًا في وطننا الغالي.

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يوم الجمعة الـ3 من يناير المقبل، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل – مشتى الكل" بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، عبدالله بن صالح المديميغ، أن اللجان العاملة تواصل استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، فضلًا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة.

وأشار إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن كذلك: "كرنفال جازان" السنوي الذي أصبح سمة متميزة لمهرجان جازان؛ حيث يشهد خلال مهرجان العام الحالي مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة؛ سعيًا لتقديم "كرنفال جازان" كمنتج يميز المنطقة بسمات عالمية.

جازان نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز فرسان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محمد بن عبدالعزيز: جازان في أبهى حللها وستكون مشتى مميزًا بمهرجانها
سبق

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ أن منطقة جازان في هذه الفترة تكتسي أبهى حللها على إطلالة جبالها؛ حيث يسكن الدفء سهولها ويسود الجمال شواطئ فرسان فتجتمع ليكون شتاؤها المميز ومهرجانها الشتوي (12) مشتى مميزًا في وطننا الغالي.

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يوم الجمعة الـ3 من يناير المقبل، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل – مشتى الكل" بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، عبدالله بن صالح المديميغ، أن اللجان العاملة تواصل استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، فضلًا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة.

وأشار إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن كذلك: "كرنفال جازان" السنوي الذي أصبح سمة متميزة لمهرجان جازان؛ حيث يشهد خلال مهرجان العام الحالي مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة؛ سعيًا لتقديم "كرنفال جازان" كمنتج يميز المنطقة بسمات عالمية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
09:44 PM

محمد بن عبدالعزيز: جازان في أبهى حللها وستكون مشتى مميزًا بمهرجانها

أمير المنطقة يرعى في 3 يناير المقبل حفل افتتاح المهرجان الشتوي الثاني عشر

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فهد كاملي - جازان
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أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ أن منطقة جازان في هذه الفترة تكتسي أبهى حللها على إطلالة جبالها؛ حيث يسكن الدفء سهولها ويسود الجمال شواطئ فرسان فتجتمع ليكون شتاؤها المميز ومهرجانها الشتوي (12) مشتى مميزًا في وطننا الغالي.

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يوم الجمعة الـ3 من يناير المقبل، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل – مشتى الكل" بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، عبدالله بن صالح المديميغ، أن اللجان العاملة تواصل استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، فضلًا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة.

وأشار إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن كذلك: "كرنفال جازان" السنوي الذي أصبح سمة متميزة لمهرجان جازان؛ حيث يشهد خلال مهرجان العام الحالي مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة؛ سعيًا لتقديم "كرنفال جازان" كمنتج يميز المنطقة بسمات عالمية.

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