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"فريق غوث" بالرياض يعثر على مواطن حاول إيذاء نفسه

وُجدت عليه بعض الحروق وسيارته عالقة

عثر عضو فريق جمعية غوث للإنقاذ سعد المطرودي على شخص، حاول إيذاء نفسه، ووُجدت عليه بعض الحروق في مقدمة الوجه بأحد متنزهات غرب الرياض أثناء تجول العضو فيه.

وتُبيِّن التفاصيل أنه أثناء جولة العضو في رمال ذلك المتنزه البري لاحظ مركبة عالقة في الكثبان الرملية، وبالوصول لها لإنقاذ صاحبها وجده مسجى على الأرض، وعليه آثار احتراق بمنطقة الوجه، ويردد بعض العبارات التي تثبت أنه آذى نفسه؛ فتم الاتصال بالفرق الإسعافية والدوريات، وقُدمت له الإسعافات اللازمة.

يُذكر أن جمعية غوث تطلق فرقها الإنقاذية في المتنزهات الطبيعية بحثًا عن العالقين لتقديم المساعدة لهم.

جمعية غوث للإنقاذ الكثبان الرملية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فريق غوث" بالرياض يعثر على مواطن حاول إيذاء نفسه
سبق

عثر عضو فريق جمعية غوث للإنقاذ سعد المطرودي على شخص، حاول إيذاء نفسه، ووُجدت عليه بعض الحروق في مقدمة الوجه بأحد متنزهات غرب الرياض أثناء تجول العضو فيه.

وتُبيِّن التفاصيل أنه أثناء جولة العضو في رمال ذلك المتنزه البري لاحظ مركبة عالقة في الكثبان الرملية، وبالوصول لها لإنقاذ صاحبها وجده مسجى على الأرض، وعليه آثار احتراق بمنطقة الوجه، ويردد بعض العبارات التي تثبت أنه آذى نفسه؛ فتم الاتصال بالفرق الإسعافية والدوريات، وقُدمت له الإسعافات اللازمة.

يُذكر أن جمعية غوث تطلق فرقها الإنقاذية في المتنزهات الطبيعية بحثًا عن العالقين لتقديم المساعدة لهم.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:22 PM

"فريق غوث" بالرياض يعثر على مواطن حاول إيذاء نفسه

وُجدت عليه بعض الحروق وسيارته عالقة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
5,203

عثر عضو فريق جمعية غوث للإنقاذ سعد المطرودي على شخص، حاول إيذاء نفسه، ووُجدت عليه بعض الحروق في مقدمة الوجه بأحد متنزهات غرب الرياض أثناء تجول العضو فيه.

وتُبيِّن التفاصيل أنه أثناء جولة العضو في رمال ذلك المتنزه البري لاحظ مركبة عالقة في الكثبان الرملية، وبالوصول لها لإنقاذ صاحبها وجده مسجى على الأرض، وعليه آثار احتراق بمنطقة الوجه، ويردد بعض العبارات التي تثبت أنه آذى نفسه؛ فتم الاتصال بالفرق الإسعافية والدوريات، وقُدمت له الإسعافات اللازمة.

يُذكر أن جمعية غوث تطلق فرقها الإنقاذية في المتنزهات الطبيعية بحثًا عن العالقين لتقديم المساعدة لهم.

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