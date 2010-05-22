النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس ديوان المحاسبة يقرّر إنشاء "وحدة التحوّل الرقمي"

تهدف إلى تحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية

أصدر رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قراراً بإنشاء وحدة إدارية بالديوان بمسمّى "وحدة التحوّل الرقمي"؛ بغرض تحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف القرار إلى تسريع تنفيذ مبادرات وأعمال التحول الرقمي بالديوان، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتعزيز جهوده في المحافظة على المال العام، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين استخدام نماذج ذكاء الأعمال.

ويناط بالوحدة تنفيذ مهام تخطيط مبادرات وأعمال التحول الرقمي ودعم تطوير نماذج الأعمال بالديوان؛ للتحول إلى نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة الإجراءات والإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وستتولى الوحدة تعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية في تنفيذ أعمال الديوان، وتحسين تجربة المستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتحقيق التكامل مع الجهات الأخرى وتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجية، وكذلك رفع جودة أداء وكفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وجاء ذلك القرار بالتزامن مع إقامة الندوة السنوية الـ"17" للديوان العام للمحاسبة وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي، في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، التي ستعقد "عن بُعد"، غداً الأحد، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من الأمراء والوزراء ونخبة من الخبراء والمختصين في موضوع الندوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس ديوان المحاسبة يقرّر إنشاء "وحدة التحوّل الرقمي"
سبق

أصدر رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قراراً بإنشاء وحدة إدارية بالديوان بمسمّى "وحدة التحوّل الرقمي"؛ بغرض تحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف القرار إلى تسريع تنفيذ مبادرات وأعمال التحول الرقمي بالديوان، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتعزيز جهوده في المحافظة على المال العام، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين استخدام نماذج ذكاء الأعمال.

ويناط بالوحدة تنفيذ مهام تخطيط مبادرات وأعمال التحول الرقمي ودعم تطوير نماذج الأعمال بالديوان؛ للتحول إلى نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة الإجراءات والإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وستتولى الوحدة تعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية في تنفيذ أعمال الديوان، وتحسين تجربة المستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتحقيق التكامل مع الجهات الأخرى وتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجية، وكذلك رفع جودة أداء وكفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وجاء ذلك القرار بالتزامن مع إقامة الندوة السنوية الـ"17" للديوان العام للمحاسبة وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي، في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، التي ستعقد "عن بُعد"، غداً الأحد، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من الأمراء والوزراء ونخبة من الخبراء والمختصين في موضوع الندوة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
12:13 PM

رئيس ديوان المحاسبة يقرّر إنشاء "وحدة التحوّل الرقمي"

تهدف إلى تحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,667

أصدر رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قراراً بإنشاء وحدة إدارية بالديوان بمسمّى "وحدة التحوّل الرقمي"؛ بغرض تحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف القرار إلى تسريع تنفيذ مبادرات وأعمال التحول الرقمي بالديوان، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتعزيز جهوده في المحافظة على المال العام، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين استخدام نماذج ذكاء الأعمال.

ويناط بالوحدة تنفيذ مهام تخطيط مبادرات وأعمال التحول الرقمي ودعم تطوير نماذج الأعمال بالديوان؛ للتحول إلى نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة الإجراءات والإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وستتولى الوحدة تعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية في تنفيذ أعمال الديوان، وتحسين تجربة المستفيدين من داخل الديوان وخارجه، وتحقيق التكامل مع الجهات الأخرى وتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجية، وكذلك رفع جودة أداء وكفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

وجاء ذلك القرار بالتزامن مع إقامة الندوة السنوية الـ"17" للديوان العام للمحاسبة وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي، في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، التي ستعقد "عن بُعد"، غداً الأحد، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من الأمراء والوزراء ونخبة من الخبراء والمختصين في موضوع الندوة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,957
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,443
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,215

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة