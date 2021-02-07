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"توكلنا" ينفي إصداره مخالفات وعقوبات للتجمعات ويؤكد: ذلك من اختصاص رجال الأمن

‫ نفى تطبيق توكلنا ما يتم تداوله من فرض غرامات للتجمعات، مؤكداً بأن التطبيق لا يصدر مخالفات أو عقوبات، وأن ذلك من اختصاص رجال الأمن.

وأشار إلى أن التطبيق وُجد لخدمة المواطن والمقيم، والحفاظ على سلامتهم من خطر انتشار فايروس كورونا والتسهيل عليهم من خلال الخدمات التي يقدمها من مختلف الجهات الحكومية، حيث يقدم التطبيق خدماته بشكل مجاني بما في ذلك عدم احتساب تكلفة الإنترنت عبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

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"توكلنا" ينفي إصداره مخالفات وعقوبات للتجمعات ويؤكد: ذلك من اختصاص رجال الأمن
سبق

‫ نفى تطبيق توكلنا ما يتم تداوله من فرض غرامات للتجمعات، مؤكداً بأن التطبيق لا يصدر مخالفات أو عقوبات، وأن ذلك من اختصاص رجال الأمن.

وأشار إلى أن التطبيق وُجد لخدمة المواطن والمقيم، والحفاظ على سلامتهم من خطر انتشار فايروس كورونا والتسهيل عليهم من خلال الخدمات التي يقدمها من مختلف الجهات الحكومية، حيث يقدم التطبيق خدماته بشكل مجاني بما في ذلك عدم احتساب تكلفة الإنترنت عبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
07:30 PM

"توكلنا" ينفي إصداره مخالفات وعقوبات للتجمعات ويؤكد: ذلك من اختصاص رجال الأمن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,293

‫ نفى تطبيق توكلنا ما يتم تداوله من فرض غرامات للتجمعات، مؤكداً بأن التطبيق لا يصدر مخالفات أو عقوبات، وأن ذلك من اختصاص رجال الأمن.

وأشار إلى أن التطبيق وُجد لخدمة المواطن والمقيم، والحفاظ على سلامتهم من خطر انتشار فايروس كورونا والتسهيل عليهم من خلال الخدمات التي يقدمها من مختلف الجهات الحكومية، حيث يقدم التطبيق خدماته بشكل مجاني بما في ذلك عدم احتساب تكلفة الإنترنت عبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

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