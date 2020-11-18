رئيس مركز القريع بني مالك والمشايخ يهنئون القيادة بذكرى البيعة

نجدّد العهد لخادم الحرمين ملك الحزم والعزم

رفع رئيس مركز القريع بني مالك محمد بن مسعد الحكمي، والشيخ سعيد بن علي الثابتي المالكي شيخ قبائل بني ثابت من بني مالك، والشيخ رشيد بن مساعد شيخ بني عاصم من بني مالك؛ التهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة.



وقال رئيس مركز القريع بني مالك: نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم، ونسأل الله له التوفيق والسداد.



ومن جانبه عبّر الشيخ سعيد بن علي الثابتي المالكي، بأن ذكرى البيعة السادسة غالية علينا، ونقدم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- سائلين الله تعالى أن يحفظه ويرعاه قائدًا لهذه الأمة ويحفظ لهذه القيادة أمنها واستقرارها.



وأضاف: نحن في هذه المناسبة على العهد ونجدد البيعة لقائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز بيعة صادقة خالصة، وكلنا ثقة واعتزاز به وبقيادته الرشيدة وحكمته وحكومته الرشيدة ونفخر بدوره الريادي والقيادي لهذه البلاد والأمة الإسلامية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة نعم الأمن والأمان.



وقال الشيخ رشيد بن مساعد: نحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة؛ ومنها ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يبذلانه من جهد وحرص على توفير كل السبل ليبقى هذا الوطن شامخًا وفي أمن وأمان.



وسأل الله -عز وجل- أن يحفظ جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدود المملكة، ويحفظهم ويعجل بنصرهم في هذه البلاد المباركة.