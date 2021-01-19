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مكة.. بلدية الشرائع تواصل مكافحة الظواهر السلبية بحجز السيارات

من خلال خطة متكاملة واتخاذ إجراءات بحق المخالفين

كشف رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، عن أبرز الجهود المبذولة بحجز السيارات بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة؛ لمكافحة الظواهر السلبية والافتراش العشوائي من قبل الباعة الجائلة، ومعالجة التشوه البصري.

وقال المهندس محمد العصيمي: إن "بلدية الشرائع وضعت خطة متكاملة واتخذت إجراءات رقابية لردع المخالفين؛ حيث تم تنفيذ حملات مشتركة على الباعة المتجولين، وتم تحرير مخالفات ضد الأنشطة غير المرخصة، إضافةً لمعالجة وضع الطرقات والممرات المستغلّة من أصحاب المحالّ المخالفة، ومصادرة الخيول والدراجات من قبل العمالة المخالفة التي أدت إلى إعاقة حركة السير وشوهت المنظر العام لحجز السيارات".

وأضاف: "أنه تمت مواصلة الجهود الرقابية على المباسط والباعة الجائلين، وأسفر عنها رفع 32 مبسطاً عشوائيّاً مخالفاً من مواقف حجز السيارات، وإصدار المخالفات والغرامات ومتابعة تسديدها، وعمل محاضر مشتركة مع الجهات المعنية، وإزالة جميع الممارسات غير النظامية وبصورة مستمرة، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق اللوائح والإجراءات النظامية".

وأهاب "العصيمي" بالمواطنين والمقيمين التقيد بالإجراءات النظامية في الأماكن العامة، والاهتمام بالمرافق الحكومية من حدائق ومنتزهات وميادين، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات الموحّد 940، مؤكداً أنها ستجد كل اهتمام من المسؤولين في البلدية.

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مكة.. بلدية الشرائع تواصل مكافحة الظواهر السلبية بحجز السيارات
سبق

كشف رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، عن أبرز الجهود المبذولة بحجز السيارات بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة؛ لمكافحة الظواهر السلبية والافتراش العشوائي من قبل الباعة الجائلة، ومعالجة التشوه البصري.

وقال المهندس محمد العصيمي: إن "بلدية الشرائع وضعت خطة متكاملة واتخذت إجراءات رقابية لردع المخالفين؛ حيث تم تنفيذ حملات مشتركة على الباعة المتجولين، وتم تحرير مخالفات ضد الأنشطة غير المرخصة، إضافةً لمعالجة وضع الطرقات والممرات المستغلّة من أصحاب المحالّ المخالفة، ومصادرة الخيول والدراجات من قبل العمالة المخالفة التي أدت إلى إعاقة حركة السير وشوهت المنظر العام لحجز السيارات".

وأضاف: "أنه تمت مواصلة الجهود الرقابية على المباسط والباعة الجائلين، وأسفر عنها رفع 32 مبسطاً عشوائيّاً مخالفاً من مواقف حجز السيارات، وإصدار المخالفات والغرامات ومتابعة تسديدها، وعمل محاضر مشتركة مع الجهات المعنية، وإزالة جميع الممارسات غير النظامية وبصورة مستمرة، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق اللوائح والإجراءات النظامية".

وأهاب "العصيمي" بالمواطنين والمقيمين التقيد بالإجراءات النظامية في الأماكن العامة، والاهتمام بالمرافق الحكومية من حدائق ومنتزهات وميادين، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات الموحّد 940، مؤكداً أنها ستجد كل اهتمام من المسؤولين في البلدية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
05:19 PM

مكة.. بلدية الشرائع تواصل مكافحة الظواهر السلبية بحجز السيارات

من خلال خطة متكاملة واتخاذ إجراءات بحق المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، عن أبرز الجهود المبذولة بحجز السيارات بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة؛ لمكافحة الظواهر السلبية والافتراش العشوائي من قبل الباعة الجائلة، ومعالجة التشوه البصري.

وقال المهندس محمد العصيمي: إن "بلدية الشرائع وضعت خطة متكاملة واتخذت إجراءات رقابية لردع المخالفين؛ حيث تم تنفيذ حملات مشتركة على الباعة المتجولين، وتم تحرير مخالفات ضد الأنشطة غير المرخصة، إضافةً لمعالجة وضع الطرقات والممرات المستغلّة من أصحاب المحالّ المخالفة، ومصادرة الخيول والدراجات من قبل العمالة المخالفة التي أدت إلى إعاقة حركة السير وشوهت المنظر العام لحجز السيارات".

وأضاف: "أنه تمت مواصلة الجهود الرقابية على المباسط والباعة الجائلين، وأسفر عنها رفع 32 مبسطاً عشوائيّاً مخالفاً من مواقف حجز السيارات، وإصدار المخالفات والغرامات ومتابعة تسديدها، وعمل محاضر مشتركة مع الجهات المعنية، وإزالة جميع الممارسات غير النظامية وبصورة مستمرة، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق اللوائح والإجراءات النظامية".

وأهاب "العصيمي" بالمواطنين والمقيمين التقيد بالإجراءات النظامية في الأماكن العامة، والاهتمام بالمرافق الحكومية من حدائق ومنتزهات وميادين، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات الموحّد 940، مؤكداً أنها ستجد كل اهتمام من المسؤولين في البلدية.

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