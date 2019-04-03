"الحرس الوطني" يحتفي بيوم الطبيب المقيم التاسع عشر

57 برنامجًا تدريبيًّا للأطباء المقيمين وللتخصصات الدقيقة

يرعى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي، غدًا الخميس، احتفال الأطباء المقيمين وأطباء الزمالة للدراسات العليا بـ"يوم الطبيب المقيم التاسع عشر" للعام الأكاديمي ٢٠١٨- ٢٠١٩م، وبحضور وكلاء وعمداء الجامعة وهيئة التدريب لبرامج الاختصاص ومسؤولي الشوؤن الصحية بالقطاع الغربي.

يأتي هذا الحدث السنوي تأكيدًا لحرص إدارة التعليم الطبي تحت مظلة عمادة الدراسات العليا على استمرار التميز والتزامها بالإشراف والتطوير لجميع برامج شهادة الاختصاص وبرامج الزمالة للتخصصات الدقيقة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت مديرة التعليم الطبي استشاري أمراض القلب نائب رئيس مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب الدكتورة جميلة الرحيمي، إلى أن عدد برامج شهادة الاختصاص بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة في ارتفاع ملحوظ لتعزيز الاحتياجات التعليمية والتدريبية؛ حيث بلغ عدد برامج الاختصاص ٣٠ برنامجًا تدريبيًّا يضم ما يقارب من ٤٥٨ طبيبًا وطبيبة بنسبة زيادة بلغت ٤٦٪ لعدد الأطباء مقارنة بالأعوام السابقة، أما برامج الزمالة للدراسات العليا؛ فقد أصبحت ٢٧ برنامجًا للتخصصات الدقيقة وتضم ١٢٧ طبيب زمالة بارتفاع تجاوز ١١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠١٥م.

وكان من نتاج هذا العام، اجتياز عدد ٦٣ طبيبًا وطبيبة للبورد السعودي في شهادة الاختصاص، وعدد ٢٧ طبيب زمالة للبورد السعودي في التخصصات الدقيقة.

وبيّنت أن نجاح البرامج التدريبية الممثل بهذه النخبة من الخريجين والخريجات وإنتاج أطباء مميزين بخبرات عالية؛ سيُثري الكوادر الوطنية، ويسهم في خدمة المجتمع توافقًا مع الرؤية المستقبلية لهذا الوطن المعطاء.

وأكدت الدكتورة "الرحيمي" أن تقديم أرقى الخدمات التعليمية والأكاديمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية؛ يأتي من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتعليم وتدريب الأطباء المقيمين وتنمية مهاراتهم السريرية، بالإضافة إلى دعم تقديم البحوث العلمية المواكبة لأحدث التطورات بالمجالات الطبية والتكنولوجية.

وأوضح الرفاعي طبيب مقيم ببرنامج النساء والولادة ورئيس اللجنة المنظمة ليوم الطبيب المقيم التاسع عشر، أنه خلال كل عام أكاديمي يعمل الأطباء المقيمون بالتزام تام لتحقيق غايتهم المرجوة في إظهار نشاطهم الأكاديمي والمهني، ومشاركتهم الفعالة لقيادتهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وللمجتمع.

وأضاف: تقديرًا لهذه الجهود المباركة والنتائج المميزة، تم تخصيص يوم الطبيب المقيم، الذي يتم من خلاله تكريم مجموعة من الأطباء المتميزين ومديري البرامج التدريبية والمدربين من الاستشاريين الذين ساهموا في نجاح العملية التعليمية. كما سيتم التعرف على أفضل محاضر من كل برنامج وتحديد أفضل الورقات في البحث العلمي المقدم من قِبَل الأطباء المقيمين.