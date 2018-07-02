قمة تجمع البرازيل والمكسيك.. ومَهمة صعبة لليابانيين أمام بلجيكا

في ثالث أيام دور الـ١٦ للمونديال

تتواصل، اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس العالم في يومها التاسع عشر (مباريات دور الـ16)؛ إذ تُلعب مباراتان في غاية القوة؛ الأولى بين البرازيل والمكسيك، والثانية تجمع اليابان بالبلجيكيين.

البرازيل والمكسيك

تنطلق في تمام الساعة الخامسة عصراً، المباراة المرتقبة بين منتخب البرازيل ومنتخب المكسيك، ضِمن مباريات دور الـ16.

تَصَدّر صاحب الـ5 كؤوس عالم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب سويسرا الوصيف، والذي رافقه في الصعود إلى ثمن النهائي؛ فيما تم إقصاء كل من منتخب صربيا صاحب الثلاث نقاط، ومنتخب كوستاريكا الذي لم يجمع سوى نقطة واحدة فقط من الجولات الثلاث.

كان منتخب البرازيل قد أنهى الجولة الأولى على غير المتوقع بعد تعادله مع المنتخب السويسري بهدف لكل منهما، ثم تَوَقّف الزمن في الجولة الثانية وأبى أن يضع الأبطال في خانة التعادل مرة أخرى، التي تُبعده عن استكمال مشواره بالمونديال؛ فيأتي هدف فيليبي كوتينيو في الدقيقة 91 يتبعها هدف نيمار في الدقيقة 97 من عمر المباراة، ليعلن الحكم انتصار منتخب البرازيل على المنتخب الكوستاريكي بهدفين نظيفين دون رد؛ ليعود البطل متصدراً للمجموعة، ومن ثم يلاقي منتخب صربيا في الجولة الثالثة والأخيرة ويستطيع أن ينتصر بهدفين دون رد ليتأهل كمتصدر لمواجهة وصيف المجموعة السادسة.

أما المكسيك فجاء ثانياً في مجموعته خلف السويد، بعد أن كسب كوريا الجنوبية وألمانيا قبل أن يخسر أمام السويد.

بلجيكا واليابان

تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً مباراة بلجيكا واليابان، ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب روستوف آرينا.

يدخل الشياطين الحمر اللقاء بعد أن تصدّروا المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط كاملة من الثلاث مباريات؛ حيث انتصروا في اللقاء الأول على منتخب بنما بثلاثية نظيفة دون رد، ومن ثم استطاعوا الانتصار على منتخب تونس العنيد بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط لنسور قرطاج، واستطاع أن ينفرد بالصدارة بانتصاره في الجولة الثانية على منتخب إنجلترا المتأهل كوصيف برصيد 6 نقاط بهدف دون رد.

على الجانب الآخر؛ فقد استطاع منتخب اليابان أن يفجّر مفاجأة أولى في المجموعة الثامنة بانتصاره على منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ومن ثم تعادل مع منتخب السنغال في مباراة قوية جمعت بينهما بنتيجة (2- 2)، وبرغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام منتخب بولندا بهدف دون رد؛ إلا أنه تأهل كوصيف للمجموعة بفارق بطاقتين صفراوين أقل من المنتخب السنغالي، بعد تعادلهم في النقاط برصيد 4 نقاط، وتعادلهم في فارق الأهداف برصيد 0؛ بل وتعادلهم أيضاً في عدد الأهداف المسجلة والأهداف التي سكنت مرماهم برصيد 4 أهداف لهم، و4 أهداف عليهم؛ ليتأهل برفقة منتخب كولومبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.