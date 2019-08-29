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"الفوزان": تطبيق كود بناء المساجد سيكون إيجابيًّا على قطاعات مختلفة

قال: سيساعد على تطوير الشكل العمراني والمعماري للمدن

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان؛ أن كود بناء المساجد في المملكة العربية السعودية سيكون مشروعًا رياديًّا ومهمًّا، وسيكون تطبيقه إيجابيًّا على قطاعات مختلفة في المملكة.

وقال الفوزان: إن قطاعَي المياه والطاقة سيشهدان توفيرًا ملحوظًا في معدل الاستهلاك؛ إذ تبلغ قيمة استهلاك المساجد من الطاقة سنويًّا ما يقارب 9 مليارات ريال سعودي، وكما تبلغ قيمة استهلاك المساجد من المياه حوالي 1.3 مليار ريال سنويًّا.

اعتبر الفوزان أن إعادة دور المسجد من الناحية العمرانية والتخطيطية؛ هي أحد العوامل والأسباب التي أدت إلى ضرورة وجود كود بناء المساجد، الذي سيساعد على تطوير الشكل العمراني والمعماري للمدن، سيما بعد الانتشار غير المدروس للمساجد في المدن والتجمعات السكانية، والتي أفقدت المسجد مكانته العمرانية والمجتمعية.

تعد جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد من أهم الجوائز الدولية المعمارية التي تعنى بعمارة المساجد، و تمنح كل ثلاث سنوات لأفضل المساجد من النواحي المعمارية والهندسية، بالإضافة إلى كونها جائزة معمارية؛ فهي مؤسسة بحثية، والتي من المتوقع أن تحتوي على أكبر قواعد بيانات معمارية علمية ومهنية عن المساجد في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفوزان": تطبيق كود بناء المساجد سيكون إيجابيًّا على قطاعات مختلفة
سبق

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان؛ أن كود بناء المساجد في المملكة العربية السعودية سيكون مشروعًا رياديًّا ومهمًّا، وسيكون تطبيقه إيجابيًّا على قطاعات مختلفة في المملكة.

وقال الفوزان: إن قطاعَي المياه والطاقة سيشهدان توفيرًا ملحوظًا في معدل الاستهلاك؛ إذ تبلغ قيمة استهلاك المساجد من الطاقة سنويًّا ما يقارب 9 مليارات ريال سعودي، وكما تبلغ قيمة استهلاك المساجد من المياه حوالي 1.3 مليار ريال سنويًّا.

اعتبر الفوزان أن إعادة دور المسجد من الناحية العمرانية والتخطيطية؛ هي أحد العوامل والأسباب التي أدت إلى ضرورة وجود كود بناء المساجد، الذي سيساعد على تطوير الشكل العمراني والمعماري للمدن، سيما بعد الانتشار غير المدروس للمساجد في المدن والتجمعات السكانية، والتي أفقدت المسجد مكانته العمرانية والمجتمعية.

تعد جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد من أهم الجوائز الدولية المعمارية التي تعنى بعمارة المساجد، و تمنح كل ثلاث سنوات لأفضل المساجد من النواحي المعمارية والهندسية، بالإضافة إلى كونها جائزة معمارية؛ فهي مؤسسة بحثية، والتي من المتوقع أن تحتوي على أكبر قواعد بيانات معمارية علمية ومهنية عن المساجد في العالم.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
05:59 PM

"الفوزان": تطبيق كود بناء المساجد سيكون إيجابيًّا على قطاعات مختلفة

قال: سيساعد على تطوير الشكل العمراني والمعماري للمدن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان؛ أن كود بناء المساجد في المملكة العربية السعودية سيكون مشروعًا رياديًّا ومهمًّا، وسيكون تطبيقه إيجابيًّا على قطاعات مختلفة في المملكة.

وقال الفوزان: إن قطاعَي المياه والطاقة سيشهدان توفيرًا ملحوظًا في معدل الاستهلاك؛ إذ تبلغ قيمة استهلاك المساجد من الطاقة سنويًّا ما يقارب 9 مليارات ريال سعودي، وكما تبلغ قيمة استهلاك المساجد من المياه حوالي 1.3 مليار ريال سنويًّا.

اعتبر الفوزان أن إعادة دور المسجد من الناحية العمرانية والتخطيطية؛ هي أحد العوامل والأسباب التي أدت إلى ضرورة وجود كود بناء المساجد، الذي سيساعد على تطوير الشكل العمراني والمعماري للمدن، سيما بعد الانتشار غير المدروس للمساجد في المدن والتجمعات السكانية، والتي أفقدت المسجد مكانته العمرانية والمجتمعية.

تعد جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد من أهم الجوائز الدولية المعمارية التي تعنى بعمارة المساجد، و تمنح كل ثلاث سنوات لأفضل المساجد من النواحي المعمارية والهندسية، بالإضافة إلى كونها جائزة معمارية؛ فهي مؤسسة بحثية، والتي من المتوقع أن تحتوي على أكبر قواعد بيانات معمارية علمية ومهنية عن المساجد في العالم.

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