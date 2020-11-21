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تنبيه برتقالي متقدم يرفع حالة تأهب "الهلال الأحمر" في جدة

تنسيق مع "المدني" حال تجهيز مناطق إسناد لمواجهة الهطولات

رفع الهلال الأحمر بمحافظة جدة من استعداده عقب الأمطار التي هطلت على جدة، صباح اليوم.

ووجّه مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، اليوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هناك تنسيقاً مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح أن غرفة العمليات (997)، مرتبطة لاسلكياً بالعمليات الموحدة (911)؛ مما يُسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على جدة صباح اليوم، حيث استفاق أهالي جدة على جريان السيول وهطول الأمطار وعمت الأمطار جميع أحياء المدينة؛ بينما رفعت جميع الأجهزة الأخرى من استعدادها.

الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه برتقالي متقدم يرفع حالة تأهب "الهلال الأحمر" في جدة
سبق

رفع الهلال الأحمر بمحافظة جدة من استعداده عقب الأمطار التي هطلت على جدة، صباح اليوم.

ووجّه مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، اليوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هناك تنسيقاً مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح أن غرفة العمليات (997)، مرتبطة لاسلكياً بالعمليات الموحدة (911)؛ مما يُسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على جدة صباح اليوم، حيث استفاق أهالي جدة على جريان السيول وهطول الأمطار وعمت الأمطار جميع أحياء المدينة؛ بينما رفعت جميع الأجهزة الأخرى من استعدادها.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
11:38 AM

تنبيه برتقالي متقدم يرفع حالة تأهب "الهلال الأحمر" في جدة

تنسيق مع "المدني" حال تجهيز مناطق إسناد لمواجهة الهطولات

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,620

رفع الهلال الأحمر بمحافظة جدة من استعداده عقب الأمطار التي هطلت على جدة، صباح اليوم.

ووجّه مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، اليوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هناك تنسيقاً مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح أن غرفة العمليات (997)، مرتبطة لاسلكياً بالعمليات الموحدة (911)؛ مما يُسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على جدة صباح اليوم، حيث استفاق أهالي جدة على جريان السيول وهطول الأمطار وعمت الأمطار جميع أحياء المدينة؛ بينما رفعت جميع الأجهزة الأخرى من استعدادها.

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