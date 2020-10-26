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أمطار تتفاوت على هذه المناطق.. خريطة "أجواء الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"

قال: طقس مائل للاعتدال نهاراً يميل للبرودة فجراً.. والحالة يرافقها نشاط للرياح

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حتى فجر الأربعاء 1443/3/21هـ، مائلاً للاعتدال نهاراً يميل للبرودة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان واليمن وأجزاءٍ من سلطنة عُمان وجنوب الإمارات وشرقها؛ تسبق برياح مثيرة للأتربة".

وتابع: "الثلاثاء -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة خفيفة وهي أولى حالات الوسم لهذا العام، الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأردف: "متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة لمتوسطة، البداية من مناطق: جازان والباحة وعسير ومكة المكرّمة، ثم المدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والشمالية".

واختتم: "متوقع أن تمتد الحالة الممطرة نواحي أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، ويرافق الحالة نشاط في الرياح المثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- يعقبها انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على شمال ووسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار تتفاوت على هذه المناطق.. خريطة "أجواء الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حتى فجر الأربعاء 1443/3/21هـ، مائلاً للاعتدال نهاراً يميل للبرودة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان واليمن وأجزاءٍ من سلطنة عُمان وجنوب الإمارات وشرقها؛ تسبق برياح مثيرة للأتربة".

وتابع: "الثلاثاء -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة خفيفة وهي أولى حالات الوسم لهذا العام، الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأردف: "متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة لمتوسطة، البداية من مناطق: جازان والباحة وعسير ومكة المكرّمة، ثم المدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والشمالية".

واختتم: "متوقع أن تمتد الحالة الممطرة نواحي أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، ويرافق الحالة نشاط في الرياح المثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- يعقبها انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على شمال ووسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:56 AM

أمطار تتفاوت على هذه المناطق.. خريطة "أجواء الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"

قال: طقس مائل للاعتدال نهاراً يميل للبرودة فجراً.. والحالة يرافقها نشاط للرياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حتى فجر الأربعاء 1443/3/21هـ، مائلاً للاعتدال نهاراً يميل للبرودة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان واليمن وأجزاءٍ من سلطنة عُمان وجنوب الإمارات وشرقها؛ تسبق برياح مثيرة للأتربة".

وتابع: "الثلاثاء -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة خفيفة وهي أولى حالات الوسم لهذا العام، الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأردف: "متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة لمتوسطة، البداية من مناطق: جازان والباحة وعسير ومكة المكرّمة، ثم المدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والشمالية".

واختتم: "متوقع أن تمتد الحالة الممطرة نواحي أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، ويرافق الحالة نشاط في الرياح المثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- يعقبها انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على شمال ووسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة".

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