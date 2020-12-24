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لجنة الانضباط والأخلاق: 3 عقوبات على النصر بـ95 ألف ريال

منها عدم لبس الكمامة.. وغرامات على "حمدالله"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 عقوبات على فريق النصر الأول لكرة القدم، وذلك بمقدار 95 ألف ريال على 3 من عناصره؛ وهم: البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، وزميله سلطان الغنام.

وجاءت القرارات الصادرة من اللجنة على الثلاثي بعد غياب المدرب عن المقابلة الإعلامية في منطقة «الفلاش إنترفيو» بعد مواجهة الرائد ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال.

فيما كانت الغرامة الثانية 30 ألف ريال في حق عبد الرزاق حمدالله لقيامه بمخالفةٍ مماثلة لمدرب فريقه، بحسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وهي المخالفة ذاتها التي ارتكبها سلطان الغنام الذي كلفه الغياب عن منطقة المقابلات 20 ألف ريال.

وذيّلت لجنة الانضباط بيان حزمة القرارات التي أصدرتها، الخميس، وبينها عقوبات الأصفر، أنها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما غرمت محمد منشي، وبيدرو مانويل، ثنائي الجهاز الإداري والفني في فريق الوحدة الأول لكرة القدم، 30 ألفاً؛ بواقع 20 ألف على الأول، و10 آلاف في حق الثاني، وذلك نظير عدم ارتداء الكمامة خلال مباراة فريقهما أمام العين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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لجنة الانضباط والأخلاق: 3 عقوبات على النصر بـ95 ألف ريال
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 عقوبات على فريق النصر الأول لكرة القدم، وذلك بمقدار 95 ألف ريال على 3 من عناصره؛ وهم: البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، وزميله سلطان الغنام.

وجاءت القرارات الصادرة من اللجنة على الثلاثي بعد غياب المدرب عن المقابلة الإعلامية في منطقة «الفلاش إنترفيو» بعد مواجهة الرائد ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال.

فيما كانت الغرامة الثانية 30 ألف ريال في حق عبد الرزاق حمدالله لقيامه بمخالفةٍ مماثلة لمدرب فريقه، بحسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وهي المخالفة ذاتها التي ارتكبها سلطان الغنام الذي كلفه الغياب عن منطقة المقابلات 20 ألف ريال.

وذيّلت لجنة الانضباط بيان حزمة القرارات التي أصدرتها، الخميس، وبينها عقوبات الأصفر، أنها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما غرمت محمد منشي، وبيدرو مانويل، ثنائي الجهاز الإداري والفني في فريق الوحدة الأول لكرة القدم، 30 ألفاً؛ بواقع 20 ألف على الأول، و10 آلاف في حق الثاني، وذلك نظير عدم ارتداء الكمامة خلال مباراة فريقهما أمام العين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:39 PM

لجنة الانضباط والأخلاق: 3 عقوبات على النصر بـ95 ألف ريال

منها عدم لبس الكمامة.. وغرامات على "حمدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 عقوبات على فريق النصر الأول لكرة القدم، وذلك بمقدار 95 ألف ريال على 3 من عناصره؛ وهم: البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، وزميله سلطان الغنام.

وجاءت القرارات الصادرة من اللجنة على الثلاثي بعد غياب المدرب عن المقابلة الإعلامية في منطقة «الفلاش إنترفيو» بعد مواجهة الرائد ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال.

فيما كانت الغرامة الثانية 30 ألف ريال في حق عبد الرزاق حمدالله لقيامه بمخالفةٍ مماثلة لمدرب فريقه، بحسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وهي المخالفة ذاتها التي ارتكبها سلطان الغنام الذي كلفه الغياب عن منطقة المقابلات 20 ألف ريال.

وذيّلت لجنة الانضباط بيان حزمة القرارات التي أصدرتها، الخميس، وبينها عقوبات الأصفر، أنها قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما غرمت محمد منشي، وبيدرو مانويل، ثنائي الجهاز الإداري والفني في فريق الوحدة الأول لكرة القدم، 30 ألفاً؛ بواقع 20 ألف على الأول، و10 آلاف في حق الثاني، وذلك نظير عدم ارتداء الكمامة خلال مباراة فريقهما أمام العين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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