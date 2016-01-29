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"الجمارك" تُحبط  تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون

كانت مُخبأة في إرسالية "ألواح خشبية"

أحبطت الجمارك السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 14 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح وكيل الهيئة للشؤون الأمنية محمد النعيم، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "ألواح خشبية" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (14.445.335) حبة، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح الخشبية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد "النعيم" أن المهربين يسعون بشتى الوسائل لابتكار طرق للتهريب لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها؛ إلا أن الجمارك السعودية -بفضل الله- تقف بالمرصاد عبر جميع منافذها "البرية والجوية والبحرية" وتبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بالوطن ومقدراته.

وأشار إلى أن الجهود الأمنية تتواصل لتحقيق أمن وحماية المجتمع الذي يُعد أحد أهم مرتكزات استراتيجيتها، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على إحكام الرقابة الجمركية على حركة الواردات والصادرات والمسافرين وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية التي وفرتها الجمارك في جميع المنافذ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تُحبط  تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون
سبق

أحبطت الجمارك السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 14 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح وكيل الهيئة للشؤون الأمنية محمد النعيم، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "ألواح خشبية" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (14.445.335) حبة، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح الخشبية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد "النعيم" أن المهربين يسعون بشتى الوسائل لابتكار طرق للتهريب لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها؛ إلا أن الجمارك السعودية -بفضل الله- تقف بالمرصاد عبر جميع منافذها "البرية والجوية والبحرية" وتبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بالوطن ومقدراته.

وأشار إلى أن الجهود الأمنية تتواصل لتحقيق أمن وحماية المجتمع الذي يُعد أحد أهم مرتكزات استراتيجيتها، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على إحكام الرقابة الجمركية على حركة الواردات والصادرات والمسافرين وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية التي وفرتها الجمارك في جميع المنافذ.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
07:06 PM
اخر تعديل
29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
09:31 PM

"الجمارك" تُحبط  تهريب أكثر من 14 مليون حبة كبتاجون

كانت مُخبأة في إرسالية "ألواح خشبية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحبطت الجمارك السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 14 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح وكيل الهيئة للشؤون الأمنية محمد النعيم، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن "ألواح خشبية" وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة، عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (14.445.335) حبة، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح الخشبية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد "النعيم" أن المهربين يسعون بشتى الوسائل لابتكار طرق للتهريب لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها؛ إلا أن الجمارك السعودية -بفضل الله- تقف بالمرصاد عبر جميع منافذها "البرية والجوية والبحرية" وتبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بالوطن ومقدراته.

وأشار إلى أن الجهود الأمنية تتواصل لتحقيق أمن وحماية المجتمع الذي يُعد أحد أهم مرتكزات استراتيجيتها، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على إحكام الرقابة الجمركية على حركة الواردات والصادرات والمسافرين وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية التي وفرتها الجمارك في جميع المنافذ.

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