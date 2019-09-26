أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن #وزارة_الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم
قالت الوزارة في تعليقها على الواقعة: تصرف فردي
أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن #وزارة_الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم
قالت الوزارة في تعليقها على الواقعة: تصرف فردي
أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن #وزارة_الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.