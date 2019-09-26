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"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم

قالت الوزارة في تعليقها على الواقعة: تصرف فردي

أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: ‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن ⁧#وزارة_الصحة⁩ لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم
سبق

أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: ‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن ⁧#وزارة_الصحة⁩ لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:51 AM

"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم

قالت الوزارة في تعليقها على الواقعة: تصرف فردي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
22
11,741

أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: ‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن ⁧#وزارة_الصحة⁩ لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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