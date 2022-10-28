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كوسوفو تعاقب 7 رجال أعمال وشركة بسبب علاقتهم بـ"حزب الله"

جمدت أصولهم المالية ومنعتهم من مغادرة البلاد

فرضت كوسوفو، اليوم "الأربعاء"، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأوضح بيان رسمي أن الأصول المالية للأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت، ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.

ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على "حزب الله" الممثل بأعضاء في مجلس النواب.

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كوسوفو تعاقب 7 رجال أعمال وشركة بسبب علاقتهم بـ"حزب الله"
سبق

فرضت كوسوفو، اليوم "الأربعاء"، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأوضح بيان رسمي أن الأصول المالية للأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت، ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.

ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على "حزب الله" الممثل بأعضاء في مجلس النواب.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
09:41 PM

كوسوفو تعاقب 7 رجال أعمال وشركة بسبب علاقتهم بـ"حزب الله"

جمدت أصولهم المالية ومنعتهم من مغادرة البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت كوسوفو، اليوم "الأربعاء"، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأوضح بيان رسمي أن الأصول المالية للأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت، ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.

ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على "حزب الله" الممثل بأعضاء في مجلس النواب.

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