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شاهد .. الأمانة تضبط استراحة شعبية تحولت مسلخاً لذبح الطيور بالطائف

زادت أعدادها في الفترة الأخيرة.. وتم اتخاذ الإجراءات بحقها

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" عن استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

الاستراحة التي وقعت في قبضة الأمانة، يُديرها عمالة وافدة، حيث يُقبل عليها بعض من يجهل بالأنظمة، والذين يُشجعون بقاءها، والمواصلة في الذبح الممنوع بداخلها، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يُشار إلى أن الأمانة تمكنت في الفترة الأخيرة من الكشف وضبط العديد من الاستراحات والمنازل الشعبية والتي تحولت لتربية وذبح الطيور بداخلها، بعد متابعة مُحكمة من قبل المراقبين.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. الأمانة تضبط استراحة شعبية تحولت مسلخاً لذبح الطيور بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" عن استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

الاستراحة التي وقعت في قبضة الأمانة، يُديرها عمالة وافدة، حيث يُقبل عليها بعض من يجهل بالأنظمة، والذين يُشجعون بقاءها، والمواصلة في الذبح الممنوع بداخلها، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يُشار إلى أن الأمانة تمكنت في الفترة الأخيرة من الكشف وضبط العديد من الاستراحات والمنازل الشعبية والتي تحولت لتربية وذبح الطيور بداخلها، بعد متابعة مُحكمة من قبل المراقبين.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
09:26 PM

شاهد .. الأمانة تضبط استراحة شعبية تحولت مسلخاً لذبح الطيور بالطائف

زادت أعدادها في الفترة الأخيرة.. وتم اتخاذ الإجراءات بحقها

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,805

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" عن استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

الاستراحة التي وقعت في قبضة الأمانة، يُديرها عمالة وافدة، حيث يُقبل عليها بعض من يجهل بالأنظمة، والذين يُشجعون بقاءها، والمواصلة في الذبح الممنوع بداخلها، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يُشار إلى أن الأمانة تمكنت في الفترة الأخيرة من الكشف وضبط العديد من الاستراحات والمنازل الشعبية والتي تحولت لتربية وذبح الطيور بداخلها، بعد متابعة مُحكمة من قبل المراقبين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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