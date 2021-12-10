شاهد .. الأمانة تضبط استراحة شعبية تحولت مسلخاً لذبح الطيور بالطائف

زادت أعدادها في الفترة الأخيرة.. وتم اتخاذ الإجراءات بحقها

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية" عن استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة للأنظمة والتعليمات.



الاستراحة التي وقعت في قبضة الأمانة، يُديرها عمالة وافدة، حيث يُقبل عليها بعض من يجهل بالأنظمة، والذين يُشجعون بقاءها، والمواصلة في الذبح الممنوع بداخلها، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.



يُشار إلى أن الأمانة تمكنت في الفترة الأخيرة من الكشف وضبط العديد من الاستراحات والمنازل الشعبية والتي تحولت لتربية وذبح الطيور بداخلها، بعد متابعة مُحكمة من قبل المراقبين.