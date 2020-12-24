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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يضيء على جماليات الشعر العربي

فتح جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" نوافذه لزواره؛ ليأخذهم في رحلة تطوف بهم في دروب الشعر العربي الكلاسيكي، وذلك من خلال عرضه خمسة أفلام قصيرة، سلط كل واحد منها الضوء على إحدى القصائد التي تنتمي إلى ذلك العصر.

و‎على رأس تلك القصائد قصيدة الشاعر أبو جبيل البرجمي، التي بعنوان "أجبيل إن أباك كارب يومه"؛ إذ وقع اختيار الجناح على عدد من أبياتها الشعرية، ‎في حين أطل الفيلم الثاني بقصيدة للشاعر "بشامة بن الغدير"، وعنوانها "هجرت أمامه هجراً طويلا"، وقد امتازت هذه القصيدة بطولها وبما تحمله من ثراء وتراكيب لغوية عالية المستوى.

أما الفيلم الثالث فقد سلط الضوء على واحدة من أجمل قصائد "المرقش الأكبر"، وعنوانها "سرى ليلًا خيال من سليمى"، وقد اختار الجناح منها مجموعة أبيات متنوعة، قدمها مصحوبة ببعض الإيقاعات الشعبية.

بينما ركز الفيلم الرابع على إحدى قصائد السموأل، وعنوانها "أعاذلتي ألا لا تعذليني"، والفيلم الخامس كان عن قصيدة للشاعر عبد يغوث الحارثي، وعنوانها "ألا لا تلوماني".

يذكر أن الأفلام الخمسة التي عرضها جناح المملكة العربية السعودية على شاشته الرقمية الضخمة، لفتت انتباه زوار الجناح والمعرض الدولي الذين أبدوا تفاعلًا مع مشاهد الأفلام وما حملته من تعابير لغوية، وموسيقى شعبية تعكس ثراء تراث المملكة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يضيء على جماليات الشعر العربي
سبق

فتح جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" نوافذه لزواره؛ ليأخذهم في رحلة تطوف بهم في دروب الشعر العربي الكلاسيكي، وذلك من خلال عرضه خمسة أفلام قصيرة، سلط كل واحد منها الضوء على إحدى القصائد التي تنتمي إلى ذلك العصر.

و‎على رأس تلك القصائد قصيدة الشاعر أبو جبيل البرجمي، التي بعنوان "أجبيل إن أباك كارب يومه"؛ إذ وقع اختيار الجناح على عدد من أبياتها الشعرية، ‎في حين أطل الفيلم الثاني بقصيدة للشاعر "بشامة بن الغدير"، وعنوانها "هجرت أمامه هجراً طويلا"، وقد امتازت هذه القصيدة بطولها وبما تحمله من ثراء وتراكيب لغوية عالية المستوى.

أما الفيلم الثالث فقد سلط الضوء على واحدة من أجمل قصائد "المرقش الأكبر"، وعنوانها "سرى ليلًا خيال من سليمى"، وقد اختار الجناح منها مجموعة أبيات متنوعة، قدمها مصحوبة ببعض الإيقاعات الشعبية.

بينما ركز الفيلم الرابع على إحدى قصائد السموأل، وعنوانها "أعاذلتي ألا لا تعذليني"، والفيلم الخامس كان عن قصيدة للشاعر عبد يغوث الحارثي، وعنوانها "ألا لا تلوماني".

يذكر أن الأفلام الخمسة التي عرضها جناح المملكة العربية السعودية على شاشته الرقمية الضخمة، لفتت انتباه زوار الجناح والمعرض الدولي الذين أبدوا تفاعلًا مع مشاهد الأفلام وما حملته من تعابير لغوية، وموسيقى شعبية تعكس ثراء تراث المملكة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:11 PM

جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يضيء على جماليات الشعر العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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فتح جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" نوافذه لزواره؛ ليأخذهم في رحلة تطوف بهم في دروب الشعر العربي الكلاسيكي، وذلك من خلال عرضه خمسة أفلام قصيرة، سلط كل واحد منها الضوء على إحدى القصائد التي تنتمي إلى ذلك العصر.

و‎على رأس تلك القصائد قصيدة الشاعر أبو جبيل البرجمي، التي بعنوان "أجبيل إن أباك كارب يومه"؛ إذ وقع اختيار الجناح على عدد من أبياتها الشعرية، ‎في حين أطل الفيلم الثاني بقصيدة للشاعر "بشامة بن الغدير"، وعنوانها "هجرت أمامه هجراً طويلا"، وقد امتازت هذه القصيدة بطولها وبما تحمله من ثراء وتراكيب لغوية عالية المستوى.

أما الفيلم الثالث فقد سلط الضوء على واحدة من أجمل قصائد "المرقش الأكبر"، وعنوانها "سرى ليلًا خيال من سليمى"، وقد اختار الجناح منها مجموعة أبيات متنوعة، قدمها مصحوبة ببعض الإيقاعات الشعبية.

بينما ركز الفيلم الرابع على إحدى قصائد السموأل، وعنوانها "أعاذلتي ألا لا تعذليني"، والفيلم الخامس كان عن قصيدة للشاعر عبد يغوث الحارثي، وعنوانها "ألا لا تلوماني".

يذكر أن الأفلام الخمسة التي عرضها جناح المملكة العربية السعودية على شاشته الرقمية الضخمة، لفتت انتباه زوار الجناح والمعرض الدولي الذين أبدوا تفاعلًا مع مشاهد الأفلام وما حملته من تعابير لغوية، وموسيقى شعبية تعكس ثراء تراث المملكة.

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