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"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 198 خلال الـ24 ساعة الماضية

السفارة السعودية في هولندا تنبه لإجراء جديد يخص "كورونا"

في قرار إضافي للتدبير المقرّر بشأن تقديم نتيجة سلبية لـ"PCR"

ذكرت السفارة السعودية في هولندا أنه تم فرض إجراء اضافي على المسافرين إلى هولندا.

وقالت السفارة: بالإضافة إلى تقديم نتيجة فحص لفيروس كورونا "PCR" سلبية؛ تقرر إجراء اختبار سريع قبل أربع ساعات من السفر.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء الجديد بدأ سريانه ابتداءً من تاريخ 23 يناير 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في هولندا تنبه لإجراء جديد يخص "كورونا"
سبق

ذكرت السفارة السعودية في هولندا أنه تم فرض إجراء اضافي على المسافرين إلى هولندا.

وقالت السفارة: بالإضافة إلى تقديم نتيجة فحص لفيروس كورونا "PCR" سلبية؛ تقرر إجراء اختبار سريع قبل أربع ساعات من السفر.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء الجديد بدأ سريانه ابتداءً من تاريخ 23 يناير 2021.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:54 PM

السفارة السعودية في هولندا تنبه لإجراء جديد يخص "كورونا"

في قرار إضافي للتدبير المقرّر بشأن تقديم نتيجة سلبية لـ"PCR"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت السفارة السعودية في هولندا أنه تم فرض إجراء اضافي على المسافرين إلى هولندا.

وقالت السفارة: بالإضافة إلى تقديم نتيجة فحص لفيروس كورونا "PCR" سلبية؛ تقرر إجراء اختبار سريع قبل أربع ساعات من السفر.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء الجديد بدأ سريانه ابتداءً من تاريخ 23 يناير 2021.

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