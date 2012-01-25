السفارة السعودية في هولندا تنبه لإجراء جديد يخص "كورونا"

في قرار إضافي للتدبير المقرّر بشأن تقديم نتيجة سلبية لـ"PCR"

ذكرت السفارة السعودية في هولندا أنه تم فرض إجراء اضافي على المسافرين إلى هولندا.

وقالت السفارة: بالإضافة إلى تقديم نتيجة فحص لفيروس كورونا "PCR" سلبية؛ تقرر إجراء اختبار سريع قبل أربع ساعات من السفر.

وأشارت السفارة إلى أن هذا الإجراء الجديد بدأ سريانه ابتداءً من تاريخ 23 يناير 2021.