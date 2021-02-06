النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بشِّروا ولا تنفِّروا

عندما يبعث الله سبحانه وتعالى رسله يبعثهم داعين إلى هديه، مبشِّرين بجزيل ثوابه، ومحذرين من الابتعاد عن الطريق السوي. وحينما جاء محمد -صلى الله عليه وسلم- وجَّه صحابته بعبارات بسيطة، تحمل في طياتها ما يجب أن يكون عليه الإنسان في جل حديثه، حينما قال: "بشِّروا ولا تنفِّروا".

هذا التوجيه يقترب من نقطة عميقة في داخل الإنسان، ويكاد يلامسها، وهي التي لا تنفك عن رغبته الدائمة للطمأنينة؛ ليسلك الطريق الذي يريد، ويعيش الحياة التي يحب.

وحينما بدأت أزمة كورونا قبل أكثر من عام، وتزايدت التأويلات حوله، تم تداول الأخبار المضللة، وأصبح الإنسان في أمسّ الحاجة لتطبيق هذا التوجيه النبوي في التعامل معه؛ إذ يمكن أن تُزرع الطمأنينة بكلمة، والخوف والرعب بأخرى.

فالبشارة والتنفير لا يكونان في الأحداث العظيمة فقط، كجائحة كورونا، بل بتفاصيل حياتنا اليومية التي تجعل من أيامنا وأوقاتنا أفضل، مثل أن يؤكد المرء لصاحبه أن "كل الأشياء المُرة ستمرُّ"، وتؤكد الأم لطفلها أن ذكره لربه سيحميه.

هذه الأشكال من التبشير وغيرها هي جزء من غرس الطمأنينة. وهذا الغرس لا ينفصل عن كونه إحسانًا؛ إذ إن الإحسان ليس بالضرورة أن يكون بالعطاء المادي؛ فمن الممكن أن يكون على هيئة كلمة ترمم روحًا متعبة، أو تأكيد على أن الصعب إلى زوال، وأن "مع العسر يسرًا".

الكلمة الطيبة صدقة، يدفعها المرء لمن حوله، تكون مبشرة، ويرسم بها فرحتهم، ويربت بها على قلوبهم، ويمنحهم من خلالها القوة التي تساعدهم على مواجهة الحياة.. وبعكسها التنفير والكلام الذي يحبط من معنويات الآخرين، ويصبغ أوقاتهم بالسواد والأسى، كلاهما لا يكلف شيئًا، لكن فارق الأثر كبير جدًّا، وعوائده على الطرفين لا يمكن تجاهلها.. فمن يُحسن يُحسن الله إليه.

مها الجبر

الرئيسية/ المملكة

اعلان
بشِّروا ولا تنفِّروا
سبق

عندما يبعث الله سبحانه وتعالى رسله يبعثهم داعين إلى هديه، مبشِّرين بجزيل ثوابه، ومحذرين من الابتعاد عن الطريق السوي. وحينما جاء محمد -صلى الله عليه وسلم- وجَّه صحابته بعبارات بسيطة، تحمل في طياتها ما يجب أن يكون عليه الإنسان في جل حديثه، حينما قال: "بشِّروا ولا تنفِّروا".

هذا التوجيه يقترب من نقطة عميقة في داخل الإنسان، ويكاد يلامسها، وهي التي لا تنفك عن رغبته الدائمة للطمأنينة؛ ليسلك الطريق الذي يريد، ويعيش الحياة التي يحب.

وحينما بدأت أزمة كورونا قبل أكثر من عام، وتزايدت التأويلات حوله، تم تداول الأخبار المضللة، وأصبح الإنسان في أمسّ الحاجة لتطبيق هذا التوجيه النبوي في التعامل معه؛ إذ يمكن أن تُزرع الطمأنينة بكلمة، والخوف والرعب بأخرى.

فالبشارة والتنفير لا يكونان في الأحداث العظيمة فقط، كجائحة كورونا، بل بتفاصيل حياتنا اليومية التي تجعل من أيامنا وأوقاتنا أفضل، مثل أن يؤكد المرء لصاحبه أن "كل الأشياء المُرة ستمرُّ"، وتؤكد الأم لطفلها أن ذكره لربه سيحميه.

هذه الأشكال من التبشير وغيرها هي جزء من غرس الطمأنينة. وهذا الغرس لا ينفصل عن كونه إحسانًا؛ إذ إن الإحسان ليس بالضرورة أن يكون بالعطاء المادي؛ فمن الممكن أن يكون على هيئة كلمة ترمم روحًا متعبة، أو تأكيد على أن الصعب إلى زوال، وأن "مع العسر يسرًا".

الكلمة الطيبة صدقة، يدفعها المرء لمن حوله، تكون مبشرة، ويرسم بها فرحتهم، ويربت بها على قلوبهم، ويمنحهم من خلالها القوة التي تساعدهم على مواجهة الحياة.. وبعكسها التنفير والكلام الذي يحبط من معنويات الآخرين، ويصبغ أوقاتهم بالسواد والأسى، كلاهما لا يكلف شيئًا، لكن فارق الأثر كبير جدًّا، وعوائده على الطرفين لا يمكن تجاهلها.. فمن يُحسن يُحسن الله إليه.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
11:31 PM

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر - الرياض
A A A
0
121

عندما يبعث الله سبحانه وتعالى رسله يبعثهم داعين إلى هديه، مبشِّرين بجزيل ثوابه، ومحذرين من الابتعاد عن الطريق السوي. وحينما جاء محمد -صلى الله عليه وسلم- وجَّه صحابته بعبارات بسيطة، تحمل في طياتها ما يجب أن يكون عليه الإنسان في جل حديثه، حينما قال: "بشِّروا ولا تنفِّروا".

هذا التوجيه يقترب من نقطة عميقة في داخل الإنسان، ويكاد يلامسها، وهي التي لا تنفك عن رغبته الدائمة للطمأنينة؛ ليسلك الطريق الذي يريد، ويعيش الحياة التي يحب.

وحينما بدأت أزمة كورونا قبل أكثر من عام، وتزايدت التأويلات حوله، تم تداول الأخبار المضللة، وأصبح الإنسان في أمسّ الحاجة لتطبيق هذا التوجيه النبوي في التعامل معه؛ إذ يمكن أن تُزرع الطمأنينة بكلمة، والخوف والرعب بأخرى.

فالبشارة والتنفير لا يكونان في الأحداث العظيمة فقط، كجائحة كورونا، بل بتفاصيل حياتنا اليومية التي تجعل من أيامنا وأوقاتنا أفضل، مثل أن يؤكد المرء لصاحبه أن "كل الأشياء المُرة ستمرُّ"، وتؤكد الأم لطفلها أن ذكره لربه سيحميه.

هذه الأشكال من التبشير وغيرها هي جزء من غرس الطمأنينة. وهذا الغرس لا ينفصل عن كونه إحسانًا؛ إذ إن الإحسان ليس بالضرورة أن يكون بالعطاء المادي؛ فمن الممكن أن يكون على هيئة كلمة ترمم روحًا متعبة، أو تأكيد على أن الصعب إلى زوال، وأن "مع العسر يسرًا".

الكلمة الطيبة صدقة، يدفعها المرء لمن حوله، تكون مبشرة، ويرسم بها فرحتهم، ويربت بها على قلوبهم، ويمنحهم من خلالها القوة التي تساعدهم على مواجهة الحياة.. وبعكسها التنفير والكلام الذي يحبط من معنويات الآخرين، ويصبغ أوقاتهم بالسواد والأسى، كلاهما لا يكلف شيئًا، لكن فارق الأثر كبير جدًّا، وعوائده على الطرفين لا يمكن تجاهلها.. فمن يُحسن يُحسن الله إليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,355
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,254

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة