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الأردن تسجل 6068 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة و2657 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الأردن 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397158 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 351256 حالة شفاء بعد تسجيل 2657 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4727 حالة.

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الأردن تسجل 6068 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة و2657 حالة شفاء
سبق

سجلت الأردن 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397158 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 351256 حالة شفاء بعد تسجيل 2657 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4727 حالة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
07:07 PM

الأردن تسجل 6068 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة و2657 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397158 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 351256 حالة شفاء بعد تسجيل 2657 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4727 حالة.

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