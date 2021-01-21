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1296 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال 2020

بينها 630 تشخيصية و489 لتوسعة الشرايين التاجية وأخرى علاجية

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، 1296 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى، خلال العام الماضي 2020م

وبيّنت "صحة جازان" أن القسم أجرى 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات.

وأضافت أنه تم أيضًا إجراء 12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

مستشفى الأمير محمد بن ناصر جازان

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1296 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال 2020
سبق

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، 1296 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى، خلال العام الماضي 2020م

وبيّنت "صحة جازان" أن القسم أجرى 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات.

وأضافت أنه تم أيضًا إجراء 12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
10:53 AM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:07 PM

1296 عملية قسطرة قلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال 2020

بينها 630 تشخيصية و489 لتوسعة الشرايين التاجية وأخرى علاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، 1296 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى، خلال العام الماضي 2020م

وبيّنت "صحة جازان" أن القسم أجرى 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات.

وأضافت أنه تم أيضًا إجراء 12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

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