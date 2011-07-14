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بريطانيا مستعدة للإفراج عن الناقلة الإيرانية إذا ضمنت عدم توجهها لسوريا

"ظريف" أبلغ "هنت" برغبة طهران في عدم التصعيد

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم (السبت)، أنه أبلغ نظيره الإيراني، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وأوضح الوزير البريطاني أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا مستعدة للإفراج عن الناقلة الإيرانية إذا ضمنت عدم توجهها لسوريا
سبق

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم (السبت)، أنه أبلغ نظيره الإيراني، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وأوضح الوزير البريطاني أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف، وفقاً لـ"رويترز".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
08:01 PM

بريطانيا مستعدة للإفراج عن الناقلة الإيرانية إذا ضمنت عدم توجهها لسوريا

"ظريف" أبلغ "هنت" برغبة طهران في عدم التصعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم (السبت)، أنه أبلغ نظيره الإيراني، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وأوضح الوزير البريطاني أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف، وفقاً لـ"رويترز".

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