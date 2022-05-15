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أبها.. سحْب ١٦٢٧ سيارة تالفة وتغريمها تطويقًا لمسببات التشوه البصري

حملات تتابعت الأشهر الماضية ونفّذتها "الأمانة" لتعزيز السلوك الحضاري

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة والمهملة المشوِّهة للمظهر العام؛ وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران، أنه قد جرى سحْب نحو 1627 مركبة تالفة بمدينة أبها خلال الأشهر الماضية؛ فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات؛ تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف: "الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري كافة؛ وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة".

وأكد "سبران"، أن كل تلك الأعمال تلقى اهتمامًا ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبتوجيه من قِبَل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبها.. سحْب ١٦٢٧ سيارة تالفة وتغريمها تطويقًا لمسببات التشوه البصري
سبق

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة والمهملة المشوِّهة للمظهر العام؛ وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران، أنه قد جرى سحْب نحو 1627 مركبة تالفة بمدينة أبها خلال الأشهر الماضية؛ فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات؛ تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف: "الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري كافة؛ وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة".

وأكد "سبران"، أن كل تلك الأعمال تلقى اهتمامًا ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبتوجيه من قِبَل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:02 PM

أبها.. سحْب ١٦٢٧ سيارة تالفة وتغريمها تطويقًا لمسببات التشوه البصري

حملات تتابعت الأشهر الماضية ونفّذتها "الأمانة" لتعزيز السلوك الحضاري

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سعد البقمي - أبها
0
2,154

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة والمهملة المشوِّهة للمظهر العام؛ وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران، أنه قد جرى سحْب نحو 1627 مركبة تالفة بمدينة أبها خلال الأشهر الماضية؛ فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات؛ تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف: "الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري كافة؛ وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة".

وأكد "سبران"، أن كل تلك الأعمال تلقى اهتمامًا ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبتوجيه من قِبَل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

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