النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"

قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.

وزارة التجارة استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:47 PM

خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"

قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
2,532

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,879
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,316
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,516

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة