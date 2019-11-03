خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"
قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.
وزارة التجارة
استدعاء
خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-03
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:47 PM
خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"
قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.