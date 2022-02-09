بعد 6 سنوات وفشل الخبراء.. شاهد رجلاً يحرّر رقبة التمساح العملاق

كشفت تقارير إعلامية عن تمكن رجل من تخليص رقبة تمساح إندونيسيا الشهير من إطار دراجة نارية بعد ست سنوات من المحاولات الفاشلة التي قام ببعضها خبراء في الحياة البرية.

وكان عديد من التقارير الإعلامية قد تناول قصة التمساح العملاق الذي يبلغ طوله 4 أمتار، الذي يعاني التفاف إطار دراجة نارية حول رقبته منذ ست سنوات، في أحد تجليات تلوّث البيئة البحرية وتسبّبها في معاناة الكائنات البحرية.

وقام بعملية الإنقاذ التي تمت، أول أمس الإثنين، رجل يُدعى هيلي، 35 عاماً، الذي ينحدر من منطقة سراجين في جاوا الوسطى، والذي قال: "كنت أستعد للإمساك بالتمساح منذ أسابيع"، حسب وكالة "سبوتنك".

وقصد الرجل نهر بالو الإندونيسي في مقاطعة سولاويسي الوسطى، للقيام بمحاولة تخليص عنق التمساح من الإطار، وذلك بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين، كمقدم عروض الحياة البرية الأسترالي، ماتيو نيكولاس رايت، وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، وخبير الحياة البرية الأمريكي، فورست غالانت، الذي كانت محاولته في فبراير 2020.

ووفقاً لعددٍ من مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عملية إنقاذ هيلي للتمساح قد تمت عن طريق تكميم فمه وتغطية رأسه بقطعة من القماش، حيث قام هيلي بقطع الإطار عن رقبة التمساح مستخدما منشاراً يدوياً، بينما كان يحمي جسد التمساح بقطعة من الخشب، وبعد قطعه رفع الإطار عن رقبة التمساح، فيما ساعده عشرات الرجال في رفع الحيوان الضخم وإعادته إلى النهر.

وكانت السلطات في بالو قد أعلنت مكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للتعامل مع التمساح وإزالة الإطار.