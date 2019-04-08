بالصور.. مدير "تعليم الطائف" يتفقّد مدارس المويه ويقف على مستويات الطلاب

مؤكداً الدور الفاعل للمشرف التربوي في تطوير الأداء

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الدور الفاعل للمشرف التربوي في تطوير الأداء في المدارس، وكذلك أداء المعلمين للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية في الميدان، حاثاً الجميع على بذل الجهود للرقي بالعمل ومتابعة الأداء التعليمي المقدم بالمدارس، بما يحقق الهدف المنشود لخدمة الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية.

جاء ذلك إبان متابعته الانضباط المدرسي وسير العمل بالمدارس التابعة لمكتب التعليم بالمويه، وذلك في إطار جولاته التفقدية للاطمئنان على سير العملية التربوية والتعليمية، كما التقى "اللهيبي" بالمشرفين التربويين بالمكتب، واستمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية بالميدان التربوي.

وشملت الجولة التي استمرت يومين برفقة مدير إدارة الموهوبين، ومدير إدارة شؤون المعلمين، ومدير مكتب التعليم بالمويه، والمشرف على مدارس قطاع أم الدوم ثانوية أم الدوم، تفقد خلالها مرافق المدرسة، وافتتح معرض الأنشطة الطلابية، ووقف على مستويات الطلاب التحصيلية، كما زار ابتدائية ومتوسطة أم الدوم، وكذلك مجمع حفر كشب، ووقف على سير الدراسة بها، كما تفقّد متوسطة وثانوية مقر شنيف وابتدائية نمران لتحفيظ القرآن وابتدائية ومتوسطة نمران، ووقف على مستويات الطلاب التحصيلية، وزار المدير العام للتعليم بالطائف، محافظ المويه قباس الحارثي، وبحثا العديد من الموضوعات لخدمة العملية التربوية والتعليمية.

وشملت الزيارة الابتدائية الثانية للبنات وتفقد مرافقها، ثم دشن نادي حي الابتدائية الثانية للبنات، وتجول داخل مرافقه، واطلع على تجهيزاته، ثم زار ثانوية البنات بالمويه والابتدائية الأولى، وزار كذلك نادي الحي للبنين بابتدائية ومتوسطة التحفيظ بالمويه، وفي اليوم الثاني واصل "اللهيبي" جولاته التفقدية للمدارس التابعة لمكتب التعليم بالمويه، حيث شملت جولته الميدانية عدداً من مدارس قطاع ظلم منها ابتدائية ومتوسطة الحفيرة زار خلالها الطلاب في فصولهم الدراسية ووقف على مستوياتهم الدراسية، كما زار ابتدائية عروة بن الزبير وابتدائية ومتوسطة ظلم الابتدائية وكذلك ثانوية ظلم، حيث وقف على سير العملية التعليمية والأداء التعليمي المقدم.

وأعرب "اللهيبي" عن شكره لمكتب التعليم بالمويه على ما يبذلونه من جهود لخدمة الطلبة ومثمناً كذلك جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات تجاه الطلاب والطالبات.