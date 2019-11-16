النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند": كتلة هوائية باردة تدخل وتتدرج حتى تسيطر على أجواء السعودية

قال: "غيث" تشتد في تاسعها وهبوط الحرارة غداً.. هذا موعد ذروتها

نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، لحالة هبوط بدرجة الحرارة وبشكل محسوس متوقع أن تبدأ غداً الأحد.

ولفت "المسند"، في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الأربعاء والخميس، بسبب دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدرج حتى تسيطر على معظم أجواء السعودية نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.

وأضاف: "حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، من المتوقع أن تؤثر وبشكل خاص على المناطق الشمالية: #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك #حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كل من #القصيم وشمالي #الرياض و#الشرقية وتشمل #المدينة #مكة #الباحة #عسير.

غيث رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند": كتلة هوائية باردة تدخل وتتدرج حتى تسيطر على أجواء السعودية
سبق

نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، لحالة هبوط بدرجة الحرارة وبشكل محسوس متوقع أن تبدأ غداً الأحد.

ولفت "المسند"، في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الأربعاء والخميس، بسبب دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدرج حتى تسيطر على معظم أجواء السعودية نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.

وأضاف: "حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، من المتوقع أن تؤثر وبشكل خاص على المناطق الشمالية: #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك #حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كل من #القصيم وشمالي #الرياض و#الشرقية وتشمل #المدينة #مكة #الباحة #عسير.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
02:30 PM

"المسند": كتلة هوائية باردة تدخل وتتدرج حتى تسيطر على أجواء السعودية

قال: "غيث" تشتد في تاسعها وهبوط الحرارة غداً.. هذا موعد ذروتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,729

نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، لحالة هبوط بدرجة الحرارة وبشكل محسوس متوقع أن تبدأ غداً الأحد.

ولفت "المسند"، في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الأربعاء والخميس، بسبب دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدرج حتى تسيطر على معظم أجواء السعودية نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.

وأضاف: "حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، من المتوقع أن تؤثر وبشكل خاص على المناطق الشمالية: #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك #حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كل من #القصيم وشمالي #الرياض و#الشرقية وتشمل #المدينة #مكة #الباحة #عسير.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,445
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,315
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,986

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة