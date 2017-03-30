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مساء غدٍ الأربعاء.. 3 وزراء يتحدثون في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

يتناول أبرز المستجدات والقضايا ومحاور مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

‬يُعقد مساء غدٍ الأربعاء (18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021م)، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يشارك فيه كل من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج "صنع في السعودية"، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ بهدف رفع مستوى التواصل، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساء غدٍ الأربعاء.. 3 وزراء يتحدثون في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
سبق

‬يُعقد مساء غدٍ الأربعاء (18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021م)، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يشارك فيه كل من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج "صنع في السعودية"، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ بهدف رفع مستوى التواصل، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
07:34 PM

مساء غدٍ الأربعاء.. 3 وزراء يتحدثون في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

يتناول أبرز المستجدات والقضايا ومحاور مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬يُعقد مساء غدٍ الأربعاء (18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021م)، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يشارك فيه كل من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

ويتناول المؤتمر أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج "صنع في السعودية"، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ بهدف رفع مستوى التواصل، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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