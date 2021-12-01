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إغلاق 4 منشآت وضبط 240 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية 3605 جولات رقابية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3605 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها: إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 240 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 40 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

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إغلاق 4 منشآت وضبط 240 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3605 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها: إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 240 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 40 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
10:32 AM

إغلاق 4 منشآت وضبط 240 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية 3605 جولات رقابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3605 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها: إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 240 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 40 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

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