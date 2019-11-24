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إذاعة "صوت ألمانيا": هزائم وخسائر متلاحقة للحوثيين.. ماذا يجري في اليمن؟

هزائم متلاحقة وخسائر كبيرة على أصعدة مختلفة مُنِيَ بها الحوثيون، الجماعة المدعومة من إيران، على يد قوات التحالف الذي تقوده السعودية. فما دلالات تلك الهزائم؟ وما تأثيرها على المشهد اليمني؟

تدمير هدف "عالي القيمة".. والحوثي يعترف

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، فخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في الأحياء الشمالية من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف ومصادر مختلفة: إن الهجمات دمرت هدفًا "عالي القيمة" للصواريخ البالستية في صنعاء، وهو ما اعترف به الحوثيون دون ذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

ساحة عمليات متقلبة

وفي الوقت الذي ظن فيه الحوثيون أنهم قد اقتربوا من السيطرة على مأرب، عاد الحوثي ليُمْنى بهزائم في عدة ساحات.

وسبَق العملية العسكرية الأخيرة إعلان التحالف عن مقتل 115 عنصرًا حوثيًّا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، خلال اليومين الماضيين عقب "تنفيذ 22 عملية لاستهداف مليشيات الحوثي"، وتدمير 16 آلية عسكرية تابعة لهم.

وأضاف التحالف أنه تم أيضًا تنفيذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ فضلًا عن استهداف آليات وموقع لتخزين الصواريخ الباليستية.

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إذاعة "صوت ألمانيا": هزائم وخسائر متلاحقة للحوثيين.. ماذا يجري في اليمن؟
سبق

هزائم متلاحقة وخسائر كبيرة على أصعدة مختلفة مُنِيَ بها الحوثيون، الجماعة المدعومة من إيران، على يد قوات التحالف الذي تقوده السعودية. فما دلالات تلك الهزائم؟ وما تأثيرها على المشهد اليمني؟

تدمير هدف "عالي القيمة".. والحوثي يعترف

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، فخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في الأحياء الشمالية من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف ومصادر مختلفة: إن الهجمات دمرت هدفًا "عالي القيمة" للصواريخ البالستية في صنعاء، وهو ما اعترف به الحوثيون دون ذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

ساحة عمليات متقلبة

وفي الوقت الذي ظن فيه الحوثيون أنهم قد اقتربوا من السيطرة على مأرب، عاد الحوثي ليُمْنى بهزائم في عدة ساحات.

وسبَق العملية العسكرية الأخيرة إعلان التحالف عن مقتل 115 عنصرًا حوثيًّا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، خلال اليومين الماضيين عقب "تنفيذ 22 عملية لاستهداف مليشيات الحوثي"، وتدمير 16 آلية عسكرية تابعة لهم.

وأضاف التحالف أنه تم أيضًا تنفيذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ فضلًا عن استهداف آليات وموقع لتخزين الصواريخ الباليستية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:56 PM

إذاعة "صوت ألمانيا": هزائم وخسائر متلاحقة للحوثيين.. ماذا يجري في اليمن؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
11,586

هزائم متلاحقة وخسائر كبيرة على أصعدة مختلفة مُنِيَ بها الحوثيون، الجماعة المدعومة من إيران، على يد قوات التحالف الذي تقوده السعودية. فما دلالات تلك الهزائم؟ وما تأثيرها على المشهد اليمني؟

تدمير هدف "عالي القيمة".. والحوثي يعترف

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، فخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في الأحياء الشمالية من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف ومصادر مختلفة: إن الهجمات دمرت هدفًا "عالي القيمة" للصواريخ البالستية في صنعاء، وهو ما اعترف به الحوثيون دون ذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

ساحة عمليات متقلبة

وفي الوقت الذي ظن فيه الحوثيون أنهم قد اقتربوا من السيطرة على مأرب، عاد الحوثي ليُمْنى بهزائم في عدة ساحات.

وسبَق العملية العسكرية الأخيرة إعلان التحالف عن مقتل 115 عنصرًا حوثيًّا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، خلال اليومين الماضيين عقب "تنفيذ 22 عملية لاستهداف مليشيات الحوثي"، وتدمير 16 آلية عسكرية تابعة لهم.

وأضاف التحالف أنه تم أيضًا تنفيذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ فضلًا عن استهداف آليات وموقع لتخزين الصواريخ الباليستية.

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