نيوزيلندا تقرّر تخفيف الإغلاق بعد وقف "انفجار العدوى"

إندونيسيا تمنع السفر الجماعي قبل احتفالات عيد الفطر

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وقف "انفجار العدوى".

وشكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن؛ الشعب، على الالتزام بإجراءات الإغلاق وهو ما أدى إلى "وقف انفجار" العدوى بفيروس كورونا، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وقررت "جاسيندا"؛ تخفيف الإغلاق عن طريق الانتقال من "المستوى 4" إلى "المستوى 3"، وهذا يعني أن بعض الشركات يمكن إعادة فتحها، إلى جانب بعض المدارس، في حين سيتم تخفيف قواعد السفر المحلي.

وقالت رئيسة الوزراء وفق "سبوتنيك": لقد فعلنا ما استطاعت دول قليلة القيام به.

وسجلت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 1440 حالة مؤكدة و12 حالة وفاة.

من ناحية ثانية، منعت إندونيسيا طقساً سنوياً لمواطنين يسافرون بأعداد كبيرة إلى بلداتهم وقراهم قبل احتفالات عيد الفطر، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس جوكو ويدودو؛ المنع خلال اجتماع لمجلس الوزراء في جاكرتا اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن واحداً من كل ثمانية إندونيسيين يتوجهون إلى بلداتهم قبل عيد الفطر.. وكان نحو 19 مليون شخص قد سافروا من مدن كبرى مثل جاكرتا خلال العام الماضي، حسب إحصاءات رسمية.

وسجلت إندونيسيا 6760 إصابة و590 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.