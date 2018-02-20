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بدء تسجيل طلاب الأول الابتدائي في "نور".. هنا تفاصيل الإجراءات والمواعيد

للعام الدراسي المقبل والوزارة أصدرت تعميماً.. تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم

اعتمدت وزارة التعليم مواعيدَ التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1439/ 1440هـ، الذي يبدأ صباح اليوم الثلاثاء 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018؛ تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم للعام القادم.

وجاء في تعميمٍ أصدرته وزارة التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغها لمدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية "تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد برامج التربية الخاصة"، والمدارس الأجنبية؛ موضحةً قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية بفترات التسجيل على النحو التالي:

- الطلابُ السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة، وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق 21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين ممن أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قِبَل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور https://noor.moe.gov.sa، وشددت على ضرورة التقيد بفترات التسجيل؛ مبينة أنها تشمل "الطلاب ذوي الجنسية السعودية، والطلاب ذوي الجنسية اليمنية، والطلاب ممن لديهم بطاقة نزوح، والطلاب الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والطلاب الذين تحمل أمهاتهم الجنسية السعودية، والطلاب غير السعوديين ونوع عمل أولياء أمورهم "دبلوماسي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تسجيل طلاب الأول الابتدائي في "نور".. هنا تفاصيل الإجراءات والمواعيد
سبق

اعتمدت وزارة التعليم مواعيدَ التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1439/ 1440هـ، الذي يبدأ صباح اليوم الثلاثاء 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018؛ تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم للعام القادم.

وجاء في تعميمٍ أصدرته وزارة التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغها لمدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية "تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد برامج التربية الخاصة"، والمدارس الأجنبية؛ موضحةً قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية بفترات التسجيل على النحو التالي:

- الطلابُ السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة، وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق 21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين ممن أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قِبَل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور https://noor.moe.gov.sa، وشددت على ضرورة التقيد بفترات التسجيل؛ مبينة أنها تشمل "الطلاب ذوي الجنسية السعودية، والطلاب ذوي الجنسية اليمنية، والطلاب ممن لديهم بطاقة نزوح، والطلاب الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والطلاب الذين تحمل أمهاتهم الجنسية السعودية، والطلاب غير السعوديين ونوع عمل أولياء أمورهم "دبلوماسي".

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:23 AM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:51 AM

بدء تسجيل طلاب الأول الابتدائي في "نور".. هنا تفاصيل الإجراءات والمواعيد

للعام الدراسي المقبل والوزارة أصدرت تعميماً.. تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم

A A A
متعب البقمي - الرياض
8
34,803

اعتمدت وزارة التعليم مواعيدَ التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1439/ 1440هـ، الذي يبدأ صباح اليوم الثلاثاء 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018؛ تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم للعام القادم.

وجاء في تعميمٍ أصدرته وزارة التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغها لمدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية "تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد برامج التربية الخاصة"، والمدارس الأجنبية؛ موضحةً قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية بفترات التسجيل على النحو التالي:

- الطلابُ السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة، وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق 21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين ممن أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قِبَل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور https://noor.moe.gov.sa، وشددت على ضرورة التقيد بفترات التسجيل؛ مبينة أنها تشمل "الطلاب ذوي الجنسية السعودية، والطلاب ذوي الجنسية اليمنية، والطلاب ممن لديهم بطاقة نزوح، والطلاب الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والطلاب الذين تحمل أمهاتهم الجنسية السعودية، والطلاب غير السعوديين ونوع عمل أولياء أمورهم "دبلوماسي".

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المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

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