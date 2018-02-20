بدء تسجيل طلاب الأول الابتدائي في "نور".. هنا تفاصيل الإجراءات والمواعيد

للعام الدراسي المقبل والوزارة أصدرت تعميماً.. تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم

اعتمدت وزارة التعليم مواعيدَ التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1439/ 1440هـ، الذي يبدأ صباح اليوم الثلاثاء 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018؛ تيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم للعام القادم.

وجاء في تعميمٍ أصدرته وزارة التعليم بالعمل على ما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغها لمدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية "تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد برامج التربية الخاصة"، والمدارس الأجنبية؛ موضحةً قواعد وإجراءات التسجيل للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية بفترات التسجيل على النحو التالي:

- الطلابُ السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة، وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 5/ 1439هـ الموافق 21/ 1/ 2018م وحتى تاريخ 3/ 6/ 1439هـ الموافق 19/ 2/ 2018م.

- الطلاب السعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 4/ 6/ 1439هـ الموافق 20/ 2/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب السعوديون الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 3/ 7/ 1439هـ الموافق 20/ 3/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين ممن أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 17/ 7/ 1439هـ الموافق 3/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 8/ 1439هـ الموافق 17/ 4/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

- الطلاب غير السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي الموافق 22/ 12/ 1439؛ يبدأ تسجيلهم بتاريخ 18/ 8/ 1439هـ الموافق 4/ 5/ 2018م وحتى تاريخ 22/ 1/ 1440هـ الموافق 2/ 10/ 2018م.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التسجيل من قِبَل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور https://noor.moe.gov.sa، وشددت على ضرورة التقيد بفترات التسجيل؛ مبينة أنها تشمل "الطلاب ذوي الجنسية السعودية، والطلاب ذوي الجنسية اليمنية، والطلاب ممن لديهم بطاقة نزوح، والطلاب الذين يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والطلاب الذين تحمل أمهاتهم الجنسية السعودية، والطلاب غير السعوديين ونوع عمل أولياء أمورهم "دبلوماسي".