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المملكة ورواندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات

انطلاقاً من حرص القيادة على تطوير العلاقات الخارجية مع دول العالم

وقعت المملكة وجمهورية راوندا، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين الصديقين وذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة القائمة مع جميع الدول

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزير خارجية جمهورية راوندا فينست بيروتا، تشجيع التعاون بين المملكة وراوندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين الصديقين.

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المملكة ورواندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات
سبق

وقعت المملكة وجمهورية راوندا، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين الصديقين وذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة القائمة مع جميع الدول

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزير خارجية جمهورية راوندا فينست بيروتا، تشجيع التعاون بين المملكة وراوندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين الصديقين.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:42 PM

المملكة ورواندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات

انطلاقاً من حرص القيادة على تطوير العلاقات الخارجية مع دول العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت المملكة وجمهورية راوندا، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين الصديقين وذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة القائمة مع جميع الدول

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزير خارجية جمهورية راوندا فينست بيروتا، تشجيع التعاون بين المملكة وراوندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين الصديقين.

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