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"الصحة العالمية": إيقاف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

قالت: النتائج الأخيرة أظهرت أنه لا يحدّ من وفيات مرضى كوفيد-19"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، التوقف عن إجراء اختبارات على عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا على المرضى، ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، أمس الأربعاء، إن "النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحدّ من وفيات مرضى كوفيد-19".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أنهت الاثنين تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا بهيدروكسي كلوروكين، حيث كشفت عن أن العقار من المستبعد أن ينتج أثراً مضاداً للفيروسات.

ووفق "سكاي نيوز"، أكدت آنا ماريا هيناو ريستريبو، منسقة خطة البحث والتطوير للتشخيصات واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الأربعاء، أنه "بناء على التحليل ومراجعة الأدلة المنشورة، فإن الفريق التنفيذي خلص، بعد المداولة، إلى وقف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين؛ لأنه لم يساعد في تقليل وفيات مرضى كوفيد-19"، حسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".

ويأتي تصريح منظمة الصحة العالمية الخاص بهيدروكسي كلوروكين بعد يوم من إعلان فريق العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية عن نتائج إيجابية سجلها دواء "ديكساميثازون"، من ناحية تقليل الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": إيقاف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، التوقف عن إجراء اختبارات على عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا على المرضى، ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، أمس الأربعاء، إن "النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحدّ من وفيات مرضى كوفيد-19".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أنهت الاثنين تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا بهيدروكسي كلوروكين، حيث كشفت عن أن العقار من المستبعد أن ينتج أثراً مضاداً للفيروسات.

ووفق "سكاي نيوز"، أكدت آنا ماريا هيناو ريستريبو، منسقة خطة البحث والتطوير للتشخيصات واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الأربعاء، أنه "بناء على التحليل ومراجعة الأدلة المنشورة، فإن الفريق التنفيذي خلص، بعد المداولة، إلى وقف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين؛ لأنه لم يساعد في تقليل وفيات مرضى كوفيد-19"، حسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".

ويأتي تصريح منظمة الصحة العالمية الخاص بهيدروكسي كلوروكين بعد يوم من إعلان فريق العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية عن نتائج إيجابية سجلها دواء "ديكساميثازون"، من ناحية تقليل الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:56 AM

"الصحة العالمية": إيقاف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

قالت: النتائج الأخيرة أظهرت أنه لا يحدّ من وفيات مرضى كوفيد-19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، التوقف عن إجراء اختبارات على عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا على المرضى، ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، أمس الأربعاء، إن "النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحدّ من وفيات مرضى كوفيد-19".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أنهت الاثنين تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا بهيدروكسي كلوروكين، حيث كشفت عن أن العقار من المستبعد أن ينتج أثراً مضاداً للفيروسات.

ووفق "سكاي نيوز"، أكدت آنا ماريا هيناو ريستريبو، منسقة خطة البحث والتطوير للتشخيصات واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الأربعاء، أنه "بناء على التحليل ومراجعة الأدلة المنشورة، فإن الفريق التنفيذي خلص، بعد المداولة، إلى وقف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين؛ لأنه لم يساعد في تقليل وفيات مرضى كوفيد-19"، حسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".

ويأتي تصريح منظمة الصحة العالمية الخاص بهيدروكسي كلوروكين بعد يوم من إعلان فريق العلماء في جامعة أوكسفورد البريطانية عن نتائج إيجابية سجلها دواء "ديكساميثازون"، من ناحية تقليل الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.

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