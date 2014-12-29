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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشنبري" يحتفل بزواجه بمكة

احتفل معن بن محمد الشنبري، أخصائي تسويق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساء أمس بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، وسط إجراءات صحية احترازية؛ حيث اقتصر الحضور على عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
وتلقى "الشنبري" من الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه، متمنين له حياة زوجية سعيدة.

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"الشنبري" يحتفل بزواجه بمكة
سبق

احتفل معن بن محمد الشنبري، أخصائي تسويق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساء أمس بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، وسط إجراءات صحية احترازية؛ حيث اقتصر الحضور على عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
وتلقى "الشنبري" من الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه، متمنين له حياة زوجية سعيدة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
04:18 PM

"الشنبري" يحتفل بزواجه بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل معن بن محمد الشنبري، أخصائي تسويق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساء أمس بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، وسط إجراءات صحية احترازية؛ حيث اقتصر الحضور على عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
وتلقى "الشنبري" من الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه، متمنين له حياة زوجية سعيدة.

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