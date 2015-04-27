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بالفيديو.. شاب يهاجم الشرطة الإسبانية بفأس في "جسر العرب"

أظهر مقطع فيديو على "يوتيوب"، شاباً يحمل فأساً ويواجه الشرطة الإسبانية، بالقرب من حديقة مقبرة بالبلاد، حيث يوجد موقف للسيارات.

وطبقاً لشاهد عيان ذكر موقع "Guadalajara Diario"، أن الحادث بدأ في حوالي الساعة العاشرة ليلاً، عندما نزلت امرأة من السيارة وهي تصرخ وتطلب المساعدة، فيما دفع الجيران إلى الاتصال بالشرطة، في حين حصّن الشاب نفسه في السيارة.

وطبقاً للموقع، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وحاصرت المهاجم الذي نزل من السيارة وتصدّى لقواتها، وفي محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه، وضع الشاب نفسه في مواجهة سيارات الشرطة، ومن ثم هرب باتجاه النهر في منطقة جسر العرب، حتى ذهب إلى القناة للفرار، بينما تم القبض عليه دون أضرار.

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بالفيديو.. شاب يهاجم الشرطة الإسبانية بفأس في "جسر العرب"
سبق

أظهر مقطع فيديو على "يوتيوب"، شاباً يحمل فأساً ويواجه الشرطة الإسبانية، بالقرب من حديقة مقبرة بالبلاد، حيث يوجد موقف للسيارات.

وطبقاً لشاهد عيان ذكر موقع "Guadalajara Diario"، أن الحادث بدأ في حوالي الساعة العاشرة ليلاً، عندما نزلت امرأة من السيارة وهي تصرخ وتطلب المساعدة، فيما دفع الجيران إلى الاتصال بالشرطة، في حين حصّن الشاب نفسه في السيارة.

وطبقاً للموقع، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وحاصرت المهاجم الذي نزل من السيارة وتصدّى لقواتها، وفي محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه، وضع الشاب نفسه في مواجهة سيارات الشرطة، ومن ثم هرب باتجاه النهر في منطقة جسر العرب، حتى ذهب إلى القناة للفرار، بينما تم القبض عليه دون أضرار.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:00 PM

بالفيديو.. شاب يهاجم الشرطة الإسبانية بفأس في "جسر العرب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر مقطع فيديو على "يوتيوب"، شاباً يحمل فأساً ويواجه الشرطة الإسبانية، بالقرب من حديقة مقبرة بالبلاد، حيث يوجد موقف للسيارات.

وطبقاً لشاهد عيان ذكر موقع "Guadalajara Diario"، أن الحادث بدأ في حوالي الساعة العاشرة ليلاً، عندما نزلت امرأة من السيارة وهي تصرخ وتطلب المساعدة، فيما دفع الجيران إلى الاتصال بالشرطة، في حين حصّن الشاب نفسه في السيارة.

وطبقاً للموقع، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وحاصرت المهاجم الذي نزل من السيارة وتصدّى لقواتها، وفي محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه، وضع الشاب نفسه في مواجهة سيارات الشرطة، ومن ثم هرب باتجاه النهر في منطقة جسر العرب، حتى ذهب إلى القناة للفرار، بينما تم القبض عليه دون أضرار.

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