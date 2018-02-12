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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
11:00 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

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