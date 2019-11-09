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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف

حالة مناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، وأضم، والكامل وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

الأرصاد الطائف الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، وأضم، والكامل وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:36 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف

حالة مناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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4,369

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني الرؤية الأفقية على محافظات: الطائف، وأضم، والكامل وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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