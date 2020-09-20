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لبنان .. 1.006 إصابات جديدة بـ "كورونا"

الفيروس قتل 11 مريضًا

سجّل لبنان 1.006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد)؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29.303 إصابات.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.047 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 297 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

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لبنان .. 1.006 إصابات جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجّل لبنان 1.006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد)؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29.303 إصابات.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.047 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 297 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:59 PM

لبنان .. 1.006 إصابات جديدة بـ "كورونا"

الفيروس قتل 11 مريضًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 1.006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد)؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29.303 إصابات.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.047 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 297 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

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