كورونا في فلسطين.. 221 إصابة جديدة و4 وفيات و319 حالة تعافٍ
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، و319 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
كورونا في فلسطين.. 221 إصابة جديدة و4 وفيات و319 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-10
سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، و319 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
04:23 PM
كورونا في فلسطين.. 221 إصابة جديدة و4 وفيات و319 حالة تعافٍ
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، و319 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.