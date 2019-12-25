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نادي الإبل يطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز

السبت المقبل.. بعد انتهاء عروض المزاين على لجنة التحكيم

أطلق نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كم عن العاصمة الرياض، مسابقة للجمهور يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.

وتحمل المسابقة عنوان "القعود قعودك لا طرحته"، وتتضمن ثلاث خطوات تبدأ باختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ثانياً يشارك في المسابقة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.

وينتظر أن تشهد المسابقة إثارة وحماساً كبيرين عطفاً على التفاعل الكبير الذي يبديه الجمهور خلال الأيام الماضية من المهرجان.

يُذكر أن نادي الإبل يولي اهتماماً كبيراً لجماهيره من خلال تخصيص جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، وهي عبارة عن جوالات تكون من نصيب 4 إلى 5 مشجعين، يتم اختيارهم عبر آلية "صيد الكاميرا".

نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل منطقة الصياهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الإبل يطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

أطلق نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كم عن العاصمة الرياض، مسابقة للجمهور يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.

وتحمل المسابقة عنوان "القعود قعودك لا طرحته"، وتتضمن ثلاث خطوات تبدأ باختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ثانياً يشارك في المسابقة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.

وينتظر أن تشهد المسابقة إثارة وحماساً كبيرين عطفاً على التفاعل الكبير الذي يبديه الجمهور خلال الأيام الماضية من المهرجان.

يُذكر أن نادي الإبل يولي اهتماماً كبيراً لجماهيره من خلال تخصيص جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، وهي عبارة عن جوالات تكون من نصيب 4 إلى 5 مشجعين، يتم اختيارهم عبر آلية "صيد الكاميرا".

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
02:14 PM

نادي الإبل يطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز

السبت المقبل.. بعد انتهاء عروض المزاين على لجنة التحكيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كم عن العاصمة الرياض، مسابقة للجمهور يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.

وتحمل المسابقة عنوان "القعود قعودك لا طرحته"، وتتضمن ثلاث خطوات تبدأ باختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ثانياً يشارك في المسابقة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.

وينتظر أن تشهد المسابقة إثارة وحماساً كبيرين عطفاً على التفاعل الكبير الذي يبديه الجمهور خلال الأيام الماضية من المهرجان.

يُذكر أن نادي الإبل يولي اهتماماً كبيراً لجماهيره من خلال تخصيص جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، وهي عبارة عن جوالات تكون من نصيب 4 إلى 5 مشجعين، يتم اختيارهم عبر آلية "صيد الكاميرا".

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