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أهالي مخططات الشرائع يناشدون صحة مكة إعادة فتح مركز صحي 2

أغلق قبل نحو عام ويعانون من طول فترة الانتظار عند المراجعة

يتردد عدد من أهالي مخططات الشرائع في الذهاب إلى مركز صحي الشرائع بسبب الزحام الذي يشهده المركز الصحي وذلك بعد إغلاق مركز صحي 2 والواقع في مخطط 2 بالشرائع ويخدم مخطط 1 و2و 3

وقال الأهالي في شكواهم: بعد إغلاق المركز الصحي الواقع بمخطط 2 لقرابة العام وتحويلنا إلى المركز الصحي الواقع في مخطط 7 أصبحنا نعاني من طول فترة الانتظار عند مراجعة المركز الصحي والتي تصل إلى الساعات عند مراجعة أي قسم التطعيمات أو الأسنان أو أي عيادة.

وتابعوا بالقول: أصبح خيار مراجعة المستوصفات الأهلية خياراً مطروحاً بسبب الزحام في مركز صحي رقم 7 وأيضاً نخشى أن نتعرض لفيروس كورونا.

وناشد الأهالي صحة مكة بإعادة العمل في مركز صحي 2 حتى يخف الضغط والزحام على مركز مخطط 7 والذي يخدم ثلاث مخططات حالياً بالإضافة إلى أهالي المخططات القريبة منه.

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أهالي مخططات الشرائع يناشدون صحة مكة إعادة فتح مركز صحي 2
سبق

يتردد عدد من أهالي مخططات الشرائع في الذهاب إلى مركز صحي الشرائع بسبب الزحام الذي يشهده المركز الصحي وذلك بعد إغلاق مركز صحي 2 والواقع في مخطط 2 بالشرائع ويخدم مخطط 1 و2و 3

وقال الأهالي في شكواهم: بعد إغلاق المركز الصحي الواقع بمخطط 2 لقرابة العام وتحويلنا إلى المركز الصحي الواقع في مخطط 7 أصبحنا نعاني من طول فترة الانتظار عند مراجعة المركز الصحي والتي تصل إلى الساعات عند مراجعة أي قسم التطعيمات أو الأسنان أو أي عيادة.

وتابعوا بالقول: أصبح خيار مراجعة المستوصفات الأهلية خياراً مطروحاً بسبب الزحام في مركز صحي رقم 7 وأيضاً نخشى أن نتعرض لفيروس كورونا.

وناشد الأهالي صحة مكة بإعادة العمل في مركز صحي 2 حتى يخف الضغط والزحام على مركز مخطط 7 والذي يخدم ثلاث مخططات حالياً بالإضافة إلى أهالي المخططات القريبة منه.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
07:53 PM

أهالي مخططات الشرائع يناشدون صحة مكة إعادة فتح مركز صحي 2

أغلق قبل نحو عام ويعانون من طول فترة الانتظار عند المراجعة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
359

يتردد عدد من أهالي مخططات الشرائع في الذهاب إلى مركز صحي الشرائع بسبب الزحام الذي يشهده المركز الصحي وذلك بعد إغلاق مركز صحي 2 والواقع في مخطط 2 بالشرائع ويخدم مخطط 1 و2و 3

وقال الأهالي في شكواهم: بعد إغلاق المركز الصحي الواقع بمخطط 2 لقرابة العام وتحويلنا إلى المركز الصحي الواقع في مخطط 7 أصبحنا نعاني من طول فترة الانتظار عند مراجعة المركز الصحي والتي تصل إلى الساعات عند مراجعة أي قسم التطعيمات أو الأسنان أو أي عيادة.

وتابعوا بالقول: أصبح خيار مراجعة المستوصفات الأهلية خياراً مطروحاً بسبب الزحام في مركز صحي رقم 7 وأيضاً نخشى أن نتعرض لفيروس كورونا.

وناشد الأهالي صحة مكة بإعادة العمل في مركز صحي 2 حتى يخف الضغط والزحام على مركز مخطط 7 والذي يخدم ثلاث مخططات حالياً بالإضافة إلى أهالي المخططات القريبة منه.

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