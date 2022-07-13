شاهد.. ما فعلته بريطانيا لجذب السياح السعوديين والخليجيين "تسدد فواتيرك" وتخفض الضرائب والعقار

في إجراءات لم يسبق لها مثيل

أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن خطة إنعاش الاقتصاد البريطاني المتضرر جراء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو).

ومن بين التدابير الجديدة التي أعلن عنها سوناك تحفيز السياحة ودعم الهيئات السياحية والشركات الصغيرة ومكافحة البطالة لدى الشباب وخلق وظائف "صديقة للبيئة" وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني وسداد فواتير المقاهي والمطاعم وغيرها، ودعم السياحة من العالم وخاصة الدول التي تحتل صدارة الإنفاق والزيارات في بريطانيا، وتأتي على رأسها دول الخليج والسعودية

وجاءت القرارات كالتالي:

1- تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 5% فقط للسياح والمواطنين والمقيمين حتى 15 يناير 2021.

2- دعم المطاعم والمقاهي والهيئات المشابهة بسداد 50% من قيمة أي فاتورة لأي سائح ومواطن وزائر.

3- إلغاء الضريبة العقارية على العقارات المشتراة وقيمتها تكون أقل من 500 ألف جنيه إسترليني حتى مارس .2021

3- دعم شركات السياحة وغيرها بقروض بدون فوائد وسداد الرواتب للموظفين حتى شهر أكتوبر 2020 .

4- دعم قطاعات المتاحف والمسارح والأماكن السياحية وصالات العروض.

وقال سوناك في البرلمان: "ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

وأوضح سوناك أن "الشباب هم الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية لمعظم الأزمات، لكنهم ضعفاء بشكل خاص هذه المرة لأنهم يعملون بنسب كبيرة في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء"، مثل المطاعم أو التوزيع وفقًا لـ"بي بي سي".