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"الخدمة المدنية" توضح: ربط العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية موجود في اللائحة الحالية

واصلت وزارة الخدمة المدنية إجاباتها عن التساؤلات حول ‏العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

وبينت الوزارة أن ‏ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عاماً، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية ‏لمن حصل على تقدير الأداء الوظيفي "غير مرضٍ" ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وأكدت أن ربط ‏الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية.

عبدالله البرقاوي الطائف قاسم الخبراني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخدمة المدنية" توضح: ربط العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية موجود في اللائحة الحالية
سبق

واصلت وزارة الخدمة المدنية إجاباتها عن التساؤلات حول ‏العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

وبينت الوزارة أن ‏ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عاماً، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية ‏لمن حصل على تقدير الأداء الوظيفي "غير مرضٍ" ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وأكدت أن ربط ‏الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
10:42 PM

"الخدمة المدنية" توضح: ربط العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية موجود في اللائحة الحالية

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مجموعة من المحررين - الرياض
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2,495

واصلت وزارة الخدمة المدنية إجاباتها عن التساؤلات حول ‏العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.

وبينت الوزارة أن ‏ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عاماً، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية ‏لمن حصل على تقدير الأداء الوظيفي "غير مرضٍ" ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وأكدت أن ربط ‏الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية.

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