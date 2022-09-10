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"التعاون الإسلامي" وجامعة الإمام يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، اليوم، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتشتمل بنود المذكرة على التنسيق بشأن المنح الدراسية المتوافر لدى الجامعة لصالح طلاب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في سبيل بناء قدرات الطلاب ونشر رسالة الإسلام الوسطي الصحيح المبني على التضامن والتسامح والانفتاح ونبذ التطرف والغلو والعنف والإرهاب.

وبناءً على الاتفاقية، تتعاون الجامعة مع مركز صوت الحكمة في الأمانة العامة باعتباره أحد قنوات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفكر المنحرف والتطرف والإسلاموفوبيا، بهدف دحض الإرهاب فكريًا وفعليًا بالحقائق والأرقام.

ويسعى الجانبان لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الدراسات والبحوث الإسلامية والاقتصادية، فضلاً عن جوانب فنيّة وأكاديمية أخرى.

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"التعاون الإسلامي" وجامعة الإمام يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
سبق

وقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، اليوم، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتشتمل بنود المذكرة على التنسيق بشأن المنح الدراسية المتوافر لدى الجامعة لصالح طلاب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في سبيل بناء قدرات الطلاب ونشر رسالة الإسلام الوسطي الصحيح المبني على التضامن والتسامح والانفتاح ونبذ التطرف والغلو والعنف والإرهاب.

وبناءً على الاتفاقية، تتعاون الجامعة مع مركز صوت الحكمة في الأمانة العامة باعتباره أحد قنوات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفكر المنحرف والتطرف والإسلاموفوبيا، بهدف دحض الإرهاب فكريًا وفعليًا بالحقائق والأرقام.

ويسعى الجانبان لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الدراسات والبحوث الإسلامية والاقتصادية، فضلاً عن جوانب فنيّة وأكاديمية أخرى.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
03:19 PM

"التعاون الإسلامي" وجامعة الإمام يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، اليوم، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتشتمل بنود المذكرة على التنسيق بشأن المنح الدراسية المتوافر لدى الجامعة لصالح طلاب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في سبيل بناء قدرات الطلاب ونشر رسالة الإسلام الوسطي الصحيح المبني على التضامن والتسامح والانفتاح ونبذ التطرف والغلو والعنف والإرهاب.

وبناءً على الاتفاقية، تتعاون الجامعة مع مركز صوت الحكمة في الأمانة العامة باعتباره أحد قنوات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفكر المنحرف والتطرف والإسلاموفوبيا، بهدف دحض الإرهاب فكريًا وفعليًا بالحقائق والأرقام.

ويسعى الجانبان لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الدراسات والبحوث الإسلامية والاقتصادية، فضلاً عن جوانب فنيّة وأكاديمية أخرى.

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