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الأزمات تتوالى.. "كورونا" يجبر "بوينغ" على تسريح موظفيها طوعًا

"كالهون" لفت إلى أن الإجراء ضروري للتعامل مع الوباء

كشفت شركة بوينغ الأميركية العملاقة، اليوم (الخميس)، برنامجًا للتسريح الطوعي للموظفين، في ظل التأثيرات الجسيمة لوباء كوفيد-19 على قطاع الطيران.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون، إلى أن البرنامج ضروري وسط الأزمة التي يمر بها القطاع، مضيفًا أنه من المهم التأقلم مع الواقع الجديد الآن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت الشركة، حتى قبل انتشار الوباء، تعاني من صعوبات مالية بسبب أزمة طائرات ماكس-737 التي تم وقفها من الطيران منذ أكثر من عام بعد حادثي تحطم، إلا أن أزمة الوباء زادت وضع "بوينغ سوءًا"، بعدما قررت معظم شركات الطيران التجاري وقف عملياتها، وأصبحت العديد منها تكافح من أجل البقاء.

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الأزمات تتوالى.. "كورونا" يجبر "بوينغ" على تسريح موظفيها طوعًا
سبق

كشفت شركة بوينغ الأميركية العملاقة، اليوم (الخميس)، برنامجًا للتسريح الطوعي للموظفين، في ظل التأثيرات الجسيمة لوباء كوفيد-19 على قطاع الطيران.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون، إلى أن البرنامج ضروري وسط الأزمة التي يمر بها القطاع، مضيفًا أنه من المهم التأقلم مع الواقع الجديد الآن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت الشركة، حتى قبل انتشار الوباء، تعاني من صعوبات مالية بسبب أزمة طائرات ماكس-737 التي تم وقفها من الطيران منذ أكثر من عام بعد حادثي تحطم، إلا أن أزمة الوباء زادت وضع "بوينغ سوءًا"، بعدما قررت معظم شركات الطيران التجاري وقف عملياتها، وأصبحت العديد منها تكافح من أجل البقاء.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:32 PM

الأزمات تتوالى.. "كورونا" يجبر "بوينغ" على تسريح موظفيها طوعًا

"كالهون" لفت إلى أن الإجراء ضروري للتعامل مع الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة بوينغ الأميركية العملاقة، اليوم (الخميس)، برنامجًا للتسريح الطوعي للموظفين، في ظل التأثيرات الجسيمة لوباء كوفيد-19 على قطاع الطيران.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون، إلى أن البرنامج ضروري وسط الأزمة التي يمر بها القطاع، مضيفًا أنه من المهم التأقلم مع الواقع الجديد الآن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت الشركة، حتى قبل انتشار الوباء، تعاني من صعوبات مالية بسبب أزمة طائرات ماكس-737 التي تم وقفها من الطيران منذ أكثر من عام بعد حادثي تحطم، إلا أن أزمة الوباء زادت وضع "بوينغ سوءًا"، بعدما قررت معظم شركات الطيران التجاري وقف عملياتها، وأصبحت العديد منها تكافح من أجل البقاء.

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