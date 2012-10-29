النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"معلمو الطائف" يتفاجؤون بمنعهم من استخدام "الانتظار" في الفصول الافتراضية بتيمز

المعلمون: لم تشعرنا وزارة التعليم بمنع خاصية الانتظار فكيف يتم تهديدنا بالمسألة؟

تفاجأ عدد من المعلمين التابعين لأحد المكاتب التعليمية بمحافظة الطائف بتعميم وجه لهم من قبل المكتب التعليمي يمنعهم من استخدام الانتظار في الفصول الافتراضية في برنامج "التيمز" وأن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة كما اوعزت لقائدي المدارس باتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

من جانبهم قال المعلمون لـ"سبق"، إنهم متذمرون من هذا الإجراء الذي تم من قبل المكتب التعليمي مع الرغم بأنهم لم يتم إشعارهم بتعميم من وزارة التعليم بمنع استخدام خاصية الانتظار الذي أتيح في برنامج التيمز لتنظيم التعليم وما تم يعتبر اجتهاداً من قبلهم الأمر الذي أربك العملية التعليمية من قبل الطلاب المتأخرين الذين يدخلون عبر التيمز ما يجعلهم يتساءلون عن الدرس في وقت متأخر ما جعل المعلمين يستخدمون خاصية الانتظار لمنع الإهمال من قبل الطلاب، وحثهم على حضور الحصة في بدايتها.

"سبق" وجهت الاستفسار المقدم من قبل المعلمين على المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أوضح بأن التعميم الوزاري ينص على أن العملية التعليمية تتم من خلال الدخول على منصة مدرستي، والدخول على برنامج التيمز مباشرة من خارج المنصة لا يتم إلا في حالات عدم القدرة على الدخول للمنصة حيث إن الدخول المباشر لبرنامج التيمز دون الدخول من خلال المنصة يترتب عليه عدم احتساب حضور الطلاب للحصص والواجبات والاختبارات وكذلك بالنسبة للمعلم أيضاً، وعدم قدرة قائد المدرسة من الزيارة الفنية للمعلم.


ونوه "الخديدي" بالدور الذي يضطلع به المعلم في التعليم لكونه أحد أركان العملية التعليمية ومفتاح المعرفة بالنسبة للطالب لما يمتلكه من خبرات علمية وتربوية وأساليب تدريس فعالة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"معلمو الطائف" يتفاجؤون بمنعهم من استخدام "الانتظار" في الفصول الافتراضية بتيمز
سبق

تفاجأ عدد من المعلمين التابعين لأحد المكاتب التعليمية بمحافظة الطائف بتعميم وجه لهم من قبل المكتب التعليمي يمنعهم من استخدام الانتظار في الفصول الافتراضية في برنامج "التيمز" وأن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة كما اوعزت لقائدي المدارس باتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

من جانبهم قال المعلمون لـ"سبق"، إنهم متذمرون من هذا الإجراء الذي تم من قبل المكتب التعليمي مع الرغم بأنهم لم يتم إشعارهم بتعميم من وزارة التعليم بمنع استخدام خاصية الانتظار الذي أتيح في برنامج التيمز لتنظيم التعليم وما تم يعتبر اجتهاداً من قبلهم الأمر الذي أربك العملية التعليمية من قبل الطلاب المتأخرين الذين يدخلون عبر التيمز ما يجعلهم يتساءلون عن الدرس في وقت متأخر ما جعل المعلمين يستخدمون خاصية الانتظار لمنع الإهمال من قبل الطلاب، وحثهم على حضور الحصة في بدايتها.

"سبق" وجهت الاستفسار المقدم من قبل المعلمين على المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أوضح بأن التعميم الوزاري ينص على أن العملية التعليمية تتم من خلال الدخول على منصة مدرستي، والدخول على برنامج التيمز مباشرة من خارج المنصة لا يتم إلا في حالات عدم القدرة على الدخول للمنصة حيث إن الدخول المباشر لبرنامج التيمز دون الدخول من خلال المنصة يترتب عليه عدم احتساب حضور الطلاب للحصص والواجبات والاختبارات وكذلك بالنسبة للمعلم أيضاً، وعدم قدرة قائد المدرسة من الزيارة الفنية للمعلم.


ونوه "الخديدي" بالدور الذي يضطلع به المعلم في التعليم لكونه أحد أركان العملية التعليمية ومفتاح المعرفة بالنسبة للطالب لما يمتلكه من خبرات علمية وتربوية وأساليب تدريس فعالة.


29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
01:01 AM

"معلمو الطائف" يتفاجؤون بمنعهم من استخدام "الانتظار" في الفصول الافتراضية بتيمز

المعلمون: لم تشعرنا وزارة التعليم بمنع خاصية الانتظار فكيف يتم تهديدنا بالمسألة؟

A A A
هادي العصيمي - الطائف
2
2,200

تفاجأ عدد من المعلمين التابعين لأحد المكاتب التعليمية بمحافظة الطائف بتعميم وجه لهم من قبل المكتب التعليمي يمنعهم من استخدام الانتظار في الفصول الافتراضية في برنامج "التيمز" وأن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة كما اوعزت لقائدي المدارس باتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

من جانبهم قال المعلمون لـ"سبق"، إنهم متذمرون من هذا الإجراء الذي تم من قبل المكتب التعليمي مع الرغم بأنهم لم يتم إشعارهم بتعميم من وزارة التعليم بمنع استخدام خاصية الانتظار الذي أتيح في برنامج التيمز لتنظيم التعليم وما تم يعتبر اجتهاداً من قبلهم الأمر الذي أربك العملية التعليمية من قبل الطلاب المتأخرين الذين يدخلون عبر التيمز ما يجعلهم يتساءلون عن الدرس في وقت متأخر ما جعل المعلمين يستخدمون خاصية الانتظار لمنع الإهمال من قبل الطلاب، وحثهم على حضور الحصة في بدايتها.

"سبق" وجهت الاستفسار المقدم من قبل المعلمين على المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أوضح بأن التعميم الوزاري ينص على أن العملية التعليمية تتم من خلال الدخول على منصة مدرستي، والدخول على برنامج التيمز مباشرة من خارج المنصة لا يتم إلا في حالات عدم القدرة على الدخول للمنصة حيث إن الدخول المباشر لبرنامج التيمز دون الدخول من خلال المنصة يترتب عليه عدم احتساب حضور الطلاب للحصص والواجبات والاختبارات وكذلك بالنسبة للمعلم أيضاً، وعدم قدرة قائد المدرسة من الزيارة الفنية للمعلم.


ونوه "الخديدي" بالدور الذي يضطلع به المعلم في التعليم لكونه أحد أركان العملية التعليمية ومفتاح المعرفة بالنسبة للطالب لما يمتلكه من خبرات علمية وتربوية وأساليب تدريس فعالة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,340
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,747
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,622
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,803

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة