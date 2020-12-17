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مصر تسجِّل 544 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 24 حالة

تونس سجَّلت 1306 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت مصر 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 24 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في تصريح له أمس بخروج 269 متعافيًا من المستشفيات؛ ليرتفع إجمالي المتعافين منه في البلاد إلى 105719 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين (بكوفيد 19) بلغ 123153 حالة، من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.

وسجّلت تونس 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 41 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 114547 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3997.

فيروس كورونا الجديد

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مصر تسجِّل 544 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 24 حالة
سبق

سجَّلت مصر 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 24 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في تصريح له أمس بخروج 269 متعافيًا من المستشفيات؛ ليرتفع إجمالي المتعافين منه في البلاد إلى 105719 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين (بكوفيد 19) بلغ 123153 حالة، من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.

وسجّلت تونس 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 41 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 114547 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3997.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
01:51 AM

مصر تسجِّل 544 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 24 حالة

تونس سجَّلت 1306 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت مصر 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 24 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في تصريح له أمس بخروج 269 متعافيًا من المستشفيات؛ ليرتفع إجمالي المتعافين منه في البلاد إلى 105719 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين (بكوفيد 19) بلغ 123153 حالة، من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.

وسجّلت تونس 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 41 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 114547 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3997.

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